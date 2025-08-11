Madrid bate un récord histórico en la creación de empresas en junio

La Comunidad de Madrid bate récord de creación de empresas en junio con 2.578 nuevas sociedades, la mayor cifra registrada este mes en toda la serie histórica, que confirman el éxito de las políticas del Ejecutivo autonómico en materia de impuestos bajos, eliminación de trabas administrativas y certidumbre jurídica. Los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que este dato supone un crecimiento del 18,2% con respecto al año pasado, y sitúan a Madrid más de tres puntos por encima de la media nacional, siendo además líder de todas las CCAA españolas.

Por detrás, se sitúan a mucha distancia Cataluña (1.950) y Andalucía (1.835). De esta manera, casi una de cada cuatro nuevas compañías fundadas en el país (el 23,5%) han elegido la región para iniciar su actividad. La Comunidad de Madrid también encabeza el acumulado del año, siendo así que entre enero y junio se han constituido 14.722 entidades, el 22,3% del total, seguida también por Cataluña (12.788) y Andalucía (11.133). Comparando estas cifras con el mismo periodo de 2024, el crecimiento ha sido de un 4,4%, una décima por encima del dato estatal. Por otra parte, la capitalización en el primer semestre de 2025 asciende a 486 millones de euros, el 16,5% de toda España, periodo en el que se han creado cada día 81 negocios en la Comunidad de Madrid, con un capital suscrito de 33.000 euros de media.