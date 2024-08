Madrid: un camión en llamas provoca un incendio en El Molar

Sin estar aún controlado, al incendio de Loeches se le sumó en la tarde de hoy otro fuego, En este caso, en este caso en el municipio de El Molar. La primera llamada tuvo lugar pasadas las 15:00, informando de un camión en el kilómetro 43 de la A-1, sentido entrada a Madrid, y que estaba en llamas. Debido al viento, en apenas un cuarto de hora, el fuego se había propagado por el área forestal, lo que ha provocado que la Guardia Civil cortara la A1 a esa altura.

Al cierre de esta edición, se encontraban trabajando en El Molar un total de 15 medios: cinco aéreos y 17 terrestres, pertenecientes a Bomberos, Brigadas y Agentes Forestales. Algunas imágenes del 112 Comunidad de Madrid mostraban a uno de los helicópteros recogiendo agua de piscinas de la zona.

Además, se encontraban efectivos de Protección Civil y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. En torno a las 18:00 horas el incendio se encontraba en fase de estabilización y se instaló un Puesto de Mando para coordinar los trabajos de extinción, situado en el frontón municipal del polideportivo de El Molar, situado en la calle Paloma.

Los profesionales lograron cortar el avance del fuego, que se dirigía con mucha fuerza hacia el polígono industrial y la zona de viviendas de El Molar. La cercanía de las llamas a viviendas ha hecho necesario el desalojo en una de ellas, mientras que en otra no ha hecho falta debido a que no había nadie en su interior. Por el momento, no consta que haya heridos o intoxicados, aunque se encontraba en el lugar una unidad del Summa 112 para posibles atenciones.

El pasado 30 de julio, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisaba del aumento en el nivel de riesgo de incendios en la Comunidad de Madrid, siendo «extremo» en casi toda la provincia y «muy alto» en el extremo suroeste y algunos puntos del noroeste. Un aumento derivado de las altas temperaturas acumuladas durante días y las rachas de viento de las últimas horas.