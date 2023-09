Madrid: Comunidad y Ayuntamiento se rearman con mociones contra la amnistía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, harán suya la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentada en la Junta Directiva Nacional: allí donde el partido gobierne, se presentarán mociones contra la potencial amnistía a Carles Puigdemont por parte del Gobierno de Sánchez para asegurarse sus votos en la investidura. Una maniobra con la que el PP quiere "retratar" en parlamentos y consistorios la deriva del PSOE. Para ello, se pondrá sobre la mesa un concepto innegociable para el partido: la igualdad entre españoles.

Ese es de hecho el espíritu de la moción que presentará Martínez-Almeida en el Pleno de este mes de septiembre, que se celebrará en dos semanas. "El Pleno del Ayuntamiento de Madrid por supuesto que va a tener ocasión de pronunciarse y de mandar un mensaje de responsabilidad al conjunto de la nación desde la capital. No estamos dispuestos a que se quiebre la igualdad entre los españoles", explicó el primer edil, durante un desayuno informativo.

Así, el PP busca que los textos de esas mociones se sometan a votación "cuanto antes" para visualizar en todos los rincones que el PP no va a "blanquear" a Carles Puigdemont ni va a "permitir" las "barbaridades" que plantea para apoyar la investidura, según indicaron fuentes de la formación. Del mismo modo, pretenden que aquellos socialistas disconformes con la actitud del Gobierno tenga la oportunidad de alzar la voz.

"No es un ambiente de resignación. Cuando uno es el primer partido de España no hay resignación alguna. Tenemos un deber y una responsabilidad que se debe cumplir desde el gobierno o desde la oposición, porque, entre otras cosas, en democracia, casi tan importante como un buen gobierno es una buena oposición", defendió Almeida.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también respaldó la propuesta de Feijóo, en su caso durante un desayuno informativo protagonizado por el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Ángel Asensio. Para Ayuso, Pedro Sánchez está dispuesto "no sólo a perdonar de manera ilegal a quienes ni siquiera han pedido perdón, sino a tragar con la mentira de que España no es una democracia liberal con todas las garantías. No puedo imaginar mayor traición, mayor fraude y mayor humillación a todos, empezando por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cumplieron lealmente con la ley y ahora ven que Sánchez cambia votos por impunidad para quienes cometen graves delitos", aseguró la presidenta.