Previsión
Madrid se congela: mínimas negativas a las puertas del fin de semana
Habrá bancos de niebla en las montañas de la región durante estos próximos días
Un avance del invierno. Eso es lo que tendrá hoy la Comunidad de Madrid. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región para este jueves apunta a temperaturas mínimas que alcanzan los 0ºC y heladas débiles, que llegarán a ser moderadas, en áreas montañosas.
En concreto, los cielos permanecerán poco nubosos y no se descartan brumas o bancos de niebla matinales en cumbres. Por su parte, el viento soplará flojo de componente variable tendiendo a norte y noroeste, con intervalos de mayor intensidad en la Sierra, donde no se descartan precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día.
En cuanto a las temperaturas, las máximas sufrirán un ligero descenso mientras que las mínimas experimentarán pocos cambios. Además, la cota de nieve descenderá por la tarde hasta alcanzar los 700 u 800 metros al final del día.
Los termómetros oscilarán entre los 0ºC y los 10ºC en Madrid; los 1ºC y 11ºC en Alcalá de Henares; los -1ºC y los 12ºC en Aranjuez; los 5ºC y los 9ºC en Collado Villalba; los 4ºC y los 10ºC en Getafe y 4ºC y los 11ºC en Navalcarnero.
Una situación de frío intenso que se mantendrá durante los próximos días con mínimas de -3 grados en numerosas localidades de la Comunidad de Madrid. El lunes, además, se esperan precipitaciones en la región.
✕
Accede a tu cuenta para comentar