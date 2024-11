Madrid dice sí a los apartamentos turísticos (siempre que sean legales y paguen más impuestos)

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha instado a la plataforma Airbnb a colaborar con el Ayuntamiento y con los madrileños "anunciando sólo viviendas de uso turístico (VUT) legales", para insistir en que este modelo de negocio de pisos turísticos "tiene que existir" en la ciudad y que su fiscalidad debe ser mayor en comparación con el residencial.

Tras reunirse con asociaciones del sector inmobiliario y de la construcción en la mesa del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Carabante ha rechazado las críticas de la izquierda al plan ayer presentado dado que Más Madrid y PSOE comparten que no es más que poner una alfombra roja a la especulación la propuesta de dedicar edificios completos a VUT en el Centro.

"Lo que era una alfombra roja no sólo a la especulación sino también a la ilegalidad es el Plan de Hospedaje del 2019 que aprobó la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y también el PSOE, un fracaso que ha provocado que hoy sólo el 7% de las VUT sean legales en la ciudad de Madrid", ha contestado a la prensa, después de afirmar que la izquierda "no tiene un modelo, más allá de criticar al equipo de Gobierno".

En cuanto a la crítica de una supuesta facilidad a los fondos de inversión y grandes tenedores, el delegado ha aseverado que no hacen la normativa "en función de quién es el propietario de las viviendas sino para beneficiar a los madrileños y conciliar la necesidad de tener vivienda y tener turismo".

"Lo que no lograron París o Roma"

Carabante está convencido de que el modelo que defiende "va a ser y es ya de éxito porque Madrid es de las pocas ciudades que ha sido capaz de mantener un equilibrio entre los residentes y los turistas en el centro de la ciudad, cosa que no ha conseguido ni Berlín, ni París, ni Roma, ni Nueva York, ni Londres".

El equipo de José Luis Martínez-Almeida quiere alejarse del "modelo disperso planteado por la izquierda, es decir, con VUT en pisos residenciales, a otro de agrupación, donde haya edificios residenciales y edificios de hospedaje evitando problemas de convivencia".

Y sobre el cuestionamiento hecho desde Airbnb, plataforma con la que Carabante se ha reunido "al menos en cuatro ocasiones, la última el pasado miércoles", el delegado considera que las medidas de autocontrol y autogestión "son muy positivas" pero no suficientes, como demuestran los datos sobre problemas de convivencia entre usos: en el año 2023 crecieron un 59% las quejas y en lo que va de año se acercan a las mil, un 37% más.

Anuncios legales

"Lo que tiene que hacer Airbnb, a mi juicio, es colaborar con el Ayuntamiento de Madrid y la mejor colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y con los madrileños es sólo anunciar viviendas de uso turístico legales porque es un poco extraño que una plataforma que dice que viene a colaborar con la Administración sea la primera que ampara a aquellos que de manera ilegal ponen en el mercado esas viviendas", ha lanzado Carabante.

En todo caso, el Ayuntamiento seguirá manteniendo reuniones tanto con Airbnb como con la patronal Aloja "de aquí a diciembre y adicionalmente a partir de diciembre cuando salga el trámite de información pública".

El delegado también ha rechazado "que el único motivo del incremento del precio de la vivienda haya sido la VUT" y puntualiza que "cada vez hay más viviendas de uso turístico y eso es lo que provoca una presión, especialmente en el centro, para expulsar al residente".

"En Madrid el 1,07% de las viviendas están ocupadas por VUT, es verdad que eso no parece mucho, pero si te vas al distrito Centro es ocho veces más, el 8,3% y ahí sí empieza a ser un problema", ha indicado. Esto le ha llevado a poner el foco en la Ley de Vivienda estatal porque "desde que ha entrado en vigor se ha incrementado un 56% la vivienda de uso turístico y se ha reducido un 17% la oferta de alquiler de la vivienda". Carabante ha demandado, a tenor de los datos aportados, "un marco normativo a nivel estatal que dé seguridad".

"Las VUT tienen que existir"

"Nosotros consideramos que las VUT tienen que existir en la ciudad de Madrid: el 32,2% de los turistas duerme ahí, es decir, hoy uno de cada tres turistas que duerma en la ciudad lo hace en una VUT", ha defendido, para apostillar que "el cierre completo o acabar con las viviendas turísticas tendría un impacto increíble sobre el sector".

Borja Carabante ha identificado que, con el plan en marcha, las VUT legales que seguirán operando "serán 1.131, aproximadamente el 42% o algo menos de la mitad funcionando en Centro". "Esas van a continuar funcionando porque tienen la licencia, que es permanente", ha señalado. También ha asumido que es necesario "reforzar la inspección para que esas que sean ilegales se cierren".

"Madrid no quiere acabar con las VUT. Quiere acabar con las viviendas de uso turístico ilegales y que están conviviendo en los edificios residenciales. Donde hay vecinos no queremos turistas y donde hay turistas no puede haber vecinos porque la convivencia en un mismo edificio provoca problemas de convivencia", ha resumido.

"Fiscalidad mayor"

Preguntado sobre si una potencial aplicación de un mayor IVA a los turísticos podría afectar al planteamiento urbanístico del Ayuntamiento, Carabante ha contestado que es partidario de "una contingencia fiscal distinta del régimen normal porque es una actividad económica frente al alquiler ordinario".

"Sí creo que debe tener una fiscalidad mayor. "Si queremos trabajar en reducir la vivienda turística entendiendo que en su convivencia es negativa tenemos que trabajar todas las administraciones", ha apelado y, por tanto, también la Administración General del Estado debe plantearse los incentivos o desincentivos fiscales como puede ser el IVA del 21%.

"Y también estableciendo una normativa que nosotros vemos con buenos ojos lo que ha anunciado el Gobierno, crear ese registro en el que sólo se podrían registrar aquellas viviendas que tienen licencia, las que se podrían anunciar en las plataformas".