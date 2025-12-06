Madrid enciende su Navidad: siete planes para disfrutarla

Madrid ya está encendida. Con el mes de diciembre recién estrenado y el puente a la vuelta de la esquina, la ciudad se prepara para vivir unas semanas donde casi cada rincón propone un plan distinto. Las luces, los mercados, la música y la oferta cultural convierten este momento del año en uno de los más vibrantes. Para quienes ya piensan en cómo aprovechar estos días, la capital despliega una agenda cargada de propuestas. Una de las novedades de esta temporada es Craft&Go, el nuevo espacio creativo de Artesanía Chopo que acaba de abrir sus puertas en la calle Colegiata. Se trata de un lugar que invita a crear con calma, a dejarse llevar por las manos. La filosofía es sencilla: entrar, elegir una pieza —puede ser un plato de cerámica, un objeto de madera, una taza o incluso una prenda textil— y ponerse a trabajar con la técnica que prefiera cada uno, desde acuarela hasta decoupage, pasando por dibujo con carbón o pasteles al óleo. Para quienes buscan una experiencia más guiada, estos días se organizan talleres especiales: adornos navideños en metacrilato, menaje decorado, cerámica, coronas de paja con elementos naturales o lettering. El espacio cuenta además con un horno de alta temperatura, único en un establecimiento de este tipo en Madrid, que permite cocer las piezas y convertirlas en objetos aptos para uso diario. A medio camino entre plan familiar, refugio creativo y laboratorio de ideas, Craft&Go se perfila como una parada perfecta para quienes quieren regalar algo hecho por ellos mismos o simplemente disfrutar de un rato de calma en plena vorágine navideña.

Craft&Go ofrece talleres durante el mes de diciembre Cedida

También con espíritu artesanal y navideño, el Only YOU Boutique Hotel acoge este fin de semana el Christmas Market organizado por Eleven People. Este encuentro se ha convertido en una cita imprescindible para quienes buscan regalos con alma, sostenibles y alejados de la producción en masa. Durante tres días, firmas de joyería, cerámica, moda ética, accesorios y diseño contemporáneo se dan cita en un ambiente acogedor y festivo que invita a pasear con calma. Además de los puestos de las marcas participantes, el market ofrece talleres impartidos por artesanos y diseñadores invitados. En ellos se enseña desde la creación de ambientadores sólidos de cera de soja hasta la elaboración de adornos de papel, pasando por arreglos florales o acuarelas navideñas. Todos incluyen un cóctel navideño y se convierten en una experiencia sensorial que combina aprendizaje, creatividad y celebración.

La Navidad madrileña también tiene este año una nueva cita dulce con sabor castizo: «La Merienda» de The Principal Madrid y Pastelería Mallorca. Este pop up, que estará disponible hasta el 6 de enero, reivindica uno de los momentos más tradicionales del invierno madrileño: la merienda al caer la tarde. Cuando la Gran Vía se ilumina, la terraza de La Pérgola —en la sexta planta del hotel— se transforma en un acogedor salón estacional con vistas privilegiadas a la arteria más famosa de la ciudad. Por primera vez, Mallorca saca su obrador fuera de sus tiendas para instalarse sobre los tejados madrileños con panettones recién hechos, chocolates, cafés, cócteles de temporada e incluso su famoso roscón, que cobrará protagonismo en los días previos a Reyes. El espacio, ambientado especialmente para la ocasión por los equipos de Único Hotels y de la propia pastelería, invita a abrigarse, subir y disfrutar del atardecer iluminado mientras la ciudad bulle ahí abajo. Una pausa dulce en mitad del ritmo frenético navideño que promete convertirse en uno de los planes más fotografiados de estas fiestas.

El Panettone de Mallorca en The Principal Madrid Cedida

Para quienes prefieran un plan cultural con raíces profundas, el flamenco vuelve a reclamar su espacio en Madrid con una cita histórica. El Tablao La Carmela, ubicado junto a la Puerta del Sol en un antiguo refugio convertido en «la cueva del misterio», reunirá el 12 de diciembre a tres referentes absolutos del arte jondo: Remedios Amaya, Antonio Canales y Juan Andrés Maya. La velada promete ser única: la voz desgarradora y libre de Amaya, la elegancia y magnetismo de Canales y la fuerza de la escuela granadina de Maya compartirán escenario en un espacio íntimo en el que cada gesto se siente de cerca. Quienes conocen La Carmela saben que el lugar tiene algo especial: iluminación cálida, acústica natural y una atmósfera que convierte cada tablao en una experiencia emocional más que en un simple espectáculo. Un plan ideal para quienes buscan una noche diferente, intensa y profundamente madrileña.

Remedios Amaya estará el 12 de diciembre en Tablao La Carmela Cedida

La música continuará siendo protagonista del mes con la llegada de Starlite Madrid 2025, el festival que desde hace tres años transforma los pabellones 12 y 14 de Ifema en un gran escenario multisensorial. Del 12 al 23 de diciembre regresan sus conciertos íntimos, sus espacios gastronómicos y sus afterparties que han convertido este formato en uno de los más celebrados por el público madrileño. La programación de este año propone un recorrido por géneros y generaciones que arranca con Melendi y continúa con artistas como Ricky Martin, India Martínez, Miguel Poveda o Manuel Carrasco. También habrá propuestas especiales como Disney in Concert, un viaje musical por las bandas sonoras más queridas, y la noche dedicada a los grandes números uno de Billboard. La mezcla de proximidad con los artistas, sonido envolvente y ambientación cuidada hace que cada concierto se viva casi desde dentro, sin barreras entre el escenario y el público.

Quienes busquen un plan más invernal, casi propio de postal, lo encontrarán en el Paseo de la Castellana, donde el hotel Rosewood Villa Magna vuelve a transformar sus jardines en una pista de patinaje sobre hielo. Abrirá hasta el 6 de enero y la entrada incluye chocolate caliente con churros, lo que convierte la experiencia en un clásico contemporáneo para familias, parejas o amigos. Junto a la pista, el Lounge Alpino invita a detenerse un rato, entrar en calor y probar su carta de caprichos dulces y salados. También vuelve El Chalet, el restaurante temporal inspirado en los refugios de montaña europeos, que se instalará hasta febrero y ofrecerá platos como fondue, sopa de cebolla o schnitzel en un ambiente rústico y cálido que contrasta con el bullicio exterior. Para los pequeños, el hotel organiza además las tradicionales meriendas con Papá Noel los fines de semana hasta el 21 de diciembre, una cita que agota plazas cada año y que convierte la visita en un recuerdo inolvidable. A ello se suman otras propuestas como su Afternoon Tea navideño, los brunch especiales de los domingos y los menús de gala para Nochebuena y Nochevieja, enfocados en la alta gastronomía y en una puesta en escena que ya es una seña de identidad del hotel.

Este invierno, el BLESS Hotel Madrid recupera una de sus propuestas más especiales: los iglús panorámicos de su Picos Pardos Sky Lounge, que vuelven en una nueva Winter Edition para transformar las noches frías en experiencias cálidas y sofisticadas. En pleno Barrio de Salamanca, estos pequeños refugios transparentes —acogedores, iluminados y aislados del frío— permiten disfrutar de cenas privadas, cócteles de autor y atardeceres sobre el skyline madrileño. La oferta gastronómica se inspira en el espíritu alpino y el après-ski, con raclettes, fondues y cortes de carne acompañados de guarniciones de montaña. Todo ello se completa con una carta de champagnes y cócteles pensada para prolongar la velada en un ambiente íntimo, envolvente y perfecto para evadirse sin salir de la ciudad.

Los iglús de Picos Pardos Winter Lounge Cedida

Madrid demuestra cada año que la Navidad no es solo un conjunto de fechas ni una sucesión de tradiciones, sino un estado de ánimo que se contagia a cada paso. La ciudad, con su mezcla de luz, cultura, gastronomía y creatividad, vuelve a recordarlo. Y lo hace con una oferta que acompaña a cada tipo de visitante, a cada ritmo y a cada manera de disfrutar. Solo hay que elegir por dónde empezar.