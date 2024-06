El GP de Madrid de Fórmula1 no se homologará hasta a finales de este año

Aunque desde hace meses la fiebre por el motor y la Fórmula 1 se ha disparado en la capital, desde el anuncio del GP para 2026 en IFEMA, aún no se ha completado el proceso de confirmación. El presidente del Senado de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Carmelo Sanz de Barros, desveló ayer que la homologación del circuito semiurbano situado en Ifema Madrid, que entrará en el calendario de la Fórmula 1 a partir de 2026 con un contrato inicial de diez años, no se producirá hasta final de año. Su inclusión conllevará la salida de alguno de los Grandes Premios ya existentes, ya que «no cabe una prueba más». «Hay un proceso que hay que seguir y cumplir. Al tratarse de un circuito semiurbano, requiere un primer paso que es la homologación. Se ha recibido hace tan solo ocho o diez días el proyecto. Ahora empezaremos los trabajos de homologación, que no suelen ser fáciles», avanzó durante el Business Sport Forum.

A principios de año, la F1 desveló el acuerdo con Ifema Madrid para acoger un Gran Premio de la categoría desde 2026 y hasta 2035, en un circuito semiurbano en dicho recinto ferial. Ahora, la FIA debe aceptar ese proyecto del trazado, después de recibir «algunas innovaciones». «Diría que hasta después de verano, como muy pronto, no habrá una primera respuesta por parte de FIA al proyecto. Después de esto, si hay correcciones, tendrán que aplicarse y volver a reenviar el proyecto final. De aquí para final de año, pues a lo mejor, con un poco de suerte, se podría homologar el circuito», aseguró Sanz de Barros.

No obstante, ese no sería el paso final para ya hacer realidad el GP, ya que queda incluirlo en el exclusivo calendario del «Gran Circo», una condición todavía más difícil.

«El Consejo Mundial de la FIA nos reunimos el 25 de junio para aprobar el calendario del 2026. Ahora mismo este calendario está completo, tiene 24 pruebas, no cabe una prueba más», sostuvo. «Y por las implicaciones que tiene el fenómeno de la F1, no cabe que hagamos 25. Además, no lo contemplan los estatutos en este momento. Entonces, hay que aprobar esto y para meter a Madrid habrá que sacar a alguien», explicó. Sin embargo, no negó que la llegada de la F1 conllevará un impacto «mayúsculo desde el punto de vista económico. Solo el año pasado, la F1 acumuló más de 1.500 millones de espectadores».