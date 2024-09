Madrid Live Experience: Una semana de música para todos los gustos

El CaixaBank Madrid Live Experience vuelve a celebrarse un año más. La música arrancó el pasado jueves y estará hasta el próximo miércoles, 2 de octubre, consolidándose como uno de los festivales de referencia, con su apuesta por la música en directo. El festival, que durante una semana propone las mejores actuaciones en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío, alcanza ya su cuarta edición. Para este año, el cartel cuenta con Bonnie Tyler, Jethro Tull, Álex Ubago, Mikel Erentxun, Leo Rizzi, Siloé y Club del Río como confirmados. Como en años pasados, este 2024 trae una edición que promete ser inolvidable.

Uno de los momentos más esperados será el concierto de la legendaria cantante Bonnie Tyler, que tendrá lugar el sábado 28 de septiembre. Tyler, famosa por éxitos como «Total Eclipse of the Heart» y «Holding Out for a Hero», ofrecerá una actuación única dentro de su gira internacional, en la que celebra el lanzamiento de su tercer álbum en vivo titulado In Berlin, grabado en 2019. Este disco recopila los grandes éxitos de su prolífica carrera, y su presentación en Madrid promete ser un espectáculo memorable para todos los asistentes.

Por otro lado, el festival también se enorgullece de contar con una importante presencia de música en español, comenzando con la actuación de Álex Ubago el domingo 29 de septiembre. El cantautor, que celebra sus 20 años de carrera, presentará algunas de las canciones de su nuevo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2024. Temas como «Eres mi todo» y «Si es por los dos» son solo un adelanto de lo que será un disco cargado de emociones, y su presentación en directo será una ocasión especial para sus seguidores.

El rock británico también tendrá un espacio destacado con la presencia de Jethro Tull, una de las bandas más influyentes y longevas del género, que actuará el lunes 30 de septiembre. Fundada en 1964, la banda liderada por Ian Anderson ha dejado una huella imborrable en la historia de la música, y su concierto en el CaixaBank Madrid Live Experience es una oportunidad única para revivir sus grandes éxitos.

El martes 1 de octubre será el turno de Siloé, una de las propuestas más frescas de la música española. Esta banda vallisoletana ha sabido ganarse al público con su estilo único y emotivas letras. Canciones como «Nada que se parezca a ti» y «Todos los besos» serán algunas de las que el público podrá disfrutar en un concierto que promete ser uno de los momentos más emotivos del festival. El miércoles 2 de octubre, el festival concluirá con la actuación de Club del Río, una banda madrileña que celebra 10 años de carrera. En pleno tour promocional de su nuevo álbum Todo alrededor, lanzado en abril de este año, interpretarán temas tan populares como «Lobo Amigo», «Remedios» y «Mística Voraz».

Además de la oferta nocturna, el festival contará con sesiones matinales pensadas para el disfrute de toda la familia. El sábado 28 de septiembre se presentará el espectáculo «¡Viva el Pop Español!», organizado por ROCK EN FAMILIA. Este show está diseñado para que los más pequeños descubran los éxitos del pop español de los años ochenta y noventa, permitiendo a padres e hijos disfrutar juntos de la música que ha marcado a varias generaciones. Al día siguiente, el domingo 29 de septiembre, el grupo infantil Pica Pica ofrecerá su divertido espectáculo musical.