Madrid: Puigdemont se "cuela" en la festividad de la Paloma

No hay Virgen de la Paloma sin su contexto político. Y el de este mes de agosto es especialmente candente. Al fin y al cabo, los dos partidos llamados a conformar mayorías en el Palacio de Moncloa estuvieron representados en los actos de la patrona popular de Madrid. Si bien es verdad que con mayor peso del PP, que es quien lidera, con sendas mayorías absolutas desde mayo, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida presidieron la tradicional misa, celebrada en la Iglesia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real. Un acto que fue precedido, en el Patio de Cristales de la Plaza de la Villa, por la entrega de las Palomas de Bronce, reconocimiento por parte de la Hermandad Virgen de la Paloma-Bomberos de Madrid a las personas e instituciones que han destacado por su colaboración con el Cuerpo. En esta edición, los galardonados fueron dos bomberos jubilados, Manuel Salguero y Antonio Velasco, y el Atlético de Madrid femenino.

Sin embargo, las preguntas de la Prensa fueron por los hipotéticos pactos que podrían llevar a Pedro Sánchez a la Moncloa. El alcalde de Madrid secundó las palabras de Ayuso a la hora de criticar lo que se presume un pacto con fuerzas independentistas, entre ellas la liderada por el fugado Carles Puigdemont. En opinión del regidor, estamos viviendo una "subasta", en "secreto y a oscuras", del futuro de España. "Es una tragedia dependamos, desgraciadamente, de un prófugo de la Justicia, de un delincuente, que está en Waterloo", afirmó, en alusión al ex president.

De hecho, para Almeida, el país se encuentra sumido en un escenario de "susto o muerte". Y es que, tanto si se forma Gobierno como si se repiten los comicios, todo ello pasa por las manos de Puigdemont. "Esa no es una buena noticia para nadie. Ni para el Partido Popular ni es buena noticia, o no debería serlo, para el PSOE. Y, desde luego, no es una buena noticia para España ni para los españoles", añadió.

Sobre la situación de Alberto Núñez Feijóo, Almeida, que coincidió con él recientemente en Galicia, aseguró que está "responsabilizado", al ser "la primera fuerza política en España en estos momentos, en el nivel municipal, en el nivel autonómico y en el nivel nacional. Y responsabilizado también porque es consciente de que el futuro de España "no puede pasar por un pacto de diecisiete partidos distintos cuyo propósito confeso, en muchos de esos partidos, es romper con el modelo constitucional". Frente a ello, Pedro Sánchez pretende "que todos nos quedemos anestesiados, que todos olvidemos el resultado electoral y que todos olvidemos que tiene que pactar con delincuentes, con separatistas, con independentistas y con los herederos de ETA para seguir siendo el presidente". Y es que, reconoce el alcalde, los independentistas "son los únicos que tienen las cartas encima de la mesa y que hablan con claridad, y ellos lo dicen claramente: le exigen a Pedro Sánchez que, si quiere ser presidente del Gobierno, el futuro pasa por romper España. Y Sánchez, desde luego, tiene toda la pinta de que está dispuesto a aceptar el precio que le pongan los independentistas y el delincuente de Waterloo".

Por su parte, Reyes Maroto, portavoz municipal de los socialistas, no se pronunció al respecto. Sí que pidió a la Virgen de la Paloma que "ilumine" a Almeida a la hora de combatir la "emergencia climática" que asolan a la región en estas fechas.