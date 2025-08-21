Madrid: una víbora hocicuda, rescatada en una vivienda de Rascafría

Puede vivir en áreas pedregosas con vegetación, en bosques aclarados o abiertos, pinares, encinares, robledales y en zonas de dunas y arenales en las costas, por tanto se puede encontrar desde el nivel del mar hasta por encima de los 2000 metros de altitud... pero también en viviendas. Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid han rescatado este miércoles a una víbora hocicuda que se encontraba en la leñera de una vivienda particular de Rascafría.

Según ha informado Emergencias 112 a Europa Press, los agentes se personaron en un domicilio de la calle de las Matillas de este municipio tras recibir en torno a las 14 horas la llamada de un particular alertando de la presencia del animal. Tras la captura, se ha devuelto a su hábitat natural.

Desde el 112 han recordado que la manipulación de fauna silvestre debe realizarse siempre por personal experto.

La víbora hocicuda (Vipera latastei) es una serpiente de tamaño medio (no suele superar los 60 cm de longitud) y de cuerpo grueso. De hábitos diurnos, este animal se alimenta de pequeños mamíferos, reptiles, artrópodos y a veces de pequeños pájaros.

En caso de peligro prefiere huir, pero si se ve acorralada no duda en morder, inoculando su veneno. Según ha apuntado el 112, su picadura puede producir dolor intenso e hinchazón, por lo que es vital acudir a un centro hospitalario si se produce.