Madrid se vuelca con la Virgen de la Paloma: la agenda para disfrutar de la fiesta más castiza

Madrid se prepara para vivir uno de sus fines de semana más especiales con las fiestas en honor a la Virgen de la Paloma. Entre el viernes 15 y el domingo 17 de agosto, la ciudad se llenará de actos religiosos, actividades castizas, conciertos y espectáculos para todas las edades, con escenarios repartidos entre los Jardines de las Vistillas y la Plaza de la Paja.

Viernes 15 de agosto: el día grande

La jornada más esperada comenzará a las 12:30 h con la Ofrenda Floral en la fachada del Colegio La Salle–La Paloma (calle de la Paloma, 19-21). A las 13:00 h tendrá lugar la Misa Solemne en la Iglesia de la Virgen de la Paloma y, a las 14:15 h, el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid protagonizará la tradicional Bajada del cuadro de la Virgen. El día culminará con la Procesión, que partirá a las 20:00 h desde la iglesia, recorriendo las calles del centro histórico.

En los Jardines de las Vistillas, a partir de las 19:00 h, se ofrecerá el espectáculo infantil Muñeco de Nieve, seguido de The Zona Rock Band (20:00 h), Pol 3.14 (21:30 h) y el DJ Alberto Hache (23:00 a 1:15 h).

En la Plaza de la Paja, el ambiente festivo arrancará a las 13:00 h con entremeses castizos. Por la tarde, La Alfombra Mágica (19:30 h), DJ Pakito (20:30 h), el grupo Metropop (22:30 h) y la Salve a medianoche, a cargo de Mari Pepa de Chamberí, precederán al cierre con DJ Pakito (00:15 h).

Sábado 16 de agosto

Las Vistillas acogerán a las 19:30 h el espectáculo Musical del Mar, seguido de la actuación castiza de Olga María Ramos (20:30 h). A las 22:00 h, Café Quijano pondrá la nota musical estelar, seguido de Claudio Muñiz y su banda (23:30 h). El cierre correrá a cargo del DJ Alberto Hache (00:30 a 2:00 h).

En la Plaza de la Paja, el programa comenzará a las 19:00 h con el Concurso de Trajes Infantiles Chulapos, al que seguirá un espectáculo musical familiar (19:30 h). Habrá Concurso de Abanicos (20:00 h) y de Pasodoble (20:30 h), con inscripciones media hora antes, y la entrega de premios a las 21:00 h. La Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid actuará a las 21:30 h, seguida del dúo Malena Gracia & Locomía (22:30 h). La Salve a medianoche será interpretada por Elena Rodríguez, dando paso al DJ Tama (00:15 h).

Domingo 17 de agosto

En los Jardines de las Vistillas, la tarde arrancará con Encantada (19:00 h) y continuará con la actuación castiza Viva la Paloma, de Mari Pepa de Chamberí. La música seguirá con Orquestina Madriz by Singus (21:30 h) y finalizará con el DJ Pulpo (23:30 h).

En la Plaza de la Paja, la programación incluirá Potters (19:00 h), el concurso infantil de “Beber en botijo” y el concurso adulto de “Beber en porrón” (20:00 h). A las 20:30 h actuarán las agrupaciones castizas y a las 22:00 h llegará la actuación estelar El Regreso de la Década. La Salve, interpretada por María Rodríguez (00:00 h), dará paso al DJ Alberto Hache (00:15 h) para poner el broche a tres días de fiesta.