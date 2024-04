Mahou te propone estos cinco planes para disfrutar de Madrid durante el mes de abril

Un año más, con la llegada de la primavera, Madrid vuelve a convertirse en el epicentro de los planes de ocio. Así, Mahou, siempre presente impulsando los mejores encuentros de la capital, propone cinco planes imprescindibles para disfrutar la vuelta a la ciudad tras la Semana Santa.

El Evento del Año (6 de abril)

El Cívitas Metropolitano acogerá El Evento del Año el sábado 6 de abril para disfrutar de 10 horas llenas de conciertos, sorpresas, diversión y encuentros inolvidables. Además, los asistentes podrán brindar con Mahou Cinco Estrellas en un espacio en el que disfrutar de una piscina de bolas para hacerse con premios exclusivos.

Neare Clothes Pop Up (4, 5, 6 y 7 de abril)

El espacio Ciento y Pico, en pleno corazón de Malasaña, acogerá Neare Clothes Pop Up para celebrar la llegada de la primavera. Un espacio Pop Up creado por la marca de ropa vintage enfocada en la moda de los años 90 y 2000. Allí, Mahou contará con una barra en la que disfrutar, entre compra y compra, de la gama de cervezas española más premiada del mundo. Por si no fuera suficiente, además de las últimas tendencias en moda de la mano del vintage, habrá DJ Sets de Virtual Diva, Alex Atenciano, Betty Bunny y Sandra Dee.

ScrapWorld (13 y 14 de abril)

ScrapWorld regresa a Madrid con una propuesta aún más impresionante para su sexta edición. IFEMA acogerá un fin de semana lleno de experiencias con las principales marcas de moda urbana, tanto a nivel nacional como internacional. Allí, Mahou estará presente con una tienda que evoca al metro mediante diferentes activaciones donde se darán tickets de metro que se podrán canjear por regalos. Además, la marca presentará la colección cápsula que ha creado con POLEMO exclusivamente para la ocasión.

Festival Horteralia (20 de abril)

El Festival Horteralia, que se originó en Cáceres en 2010, celebra su tercera edición en Madrid el próximo sábado 20 de abril. Los artistas que se presentarán en el escenario de IFEMA incluyen a Ladilla Rusa, Los del Río, King África, Coyote Dax o Los Punsetes, entre muchos otros. Mahou estará presente por primera vez con un stand donde los asistentes podrán ganar diademas de la marca y disfrutar de un ‘Glitter corner’ donde ponerse todavía más hortera.

Pinta Malasaña (28 de abril)

El barrio madrileño vuelve a teñirse de color el próximo domingo 28 de abril en la tradicional cita con el festival de arte urbano de la capital. El principal atractivo de esta propuesta es un concurso de pintura rápida en el que los jóvenes talentos elaboran sus obras en directo en las fachadas y escaparates mientras el público pasea por las calles y se convierte en parte activa del proceso creativo. Por noveno año consecutivo, Pinta Malasaña cuenta con el apoyo de Mahou, que apuesta por la dinamización de los barrios y por generar experiencias y encuentros que nos hacen vivir mejor. Y en esta ocasión, Mahou volverá a ‘liarla’ en los bares del emblemático barrio y nadie querrá perdérselo.

Así, Mahou continúa apostando por los mejores planes de ocio que impulsan encuentros entre personas en Madrid, una ciudad con la que mantiene un vínculo muy especial desde que le vio nacer hace más de 130 años.