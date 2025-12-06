Marilyn Monroe, memoria viva de Madrid en una exposición por su centenario

Conde Duque vuelve a desplegar uno de sus grandes atractivos: su capacidad para combinar memoria cultural, reflexión social y relato urbano. Esta vez lo hace con “Celebrando a Marilyn. 1926-2026”, una exposición gratuita que se adelanta al centenario del nacimiento de Marilyn Monroe y que aspira a revisitar a la actriz más allá del mito, desde la mirada contemporánea de Madrid. La muestra reúne más de un centenar de piezas y permanecerá abierta hasta el 1 de febrero, en un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Madrid y comisariado por el coleccionista y especialista José Luis Rupérez.

El enfoque no es casual. La capital ha convertido sus espacios culturales en un laboratorio de memoria crítica, donde la revisión de figuras históricas va acompañada de una lectura del presente. En este caso, se trata de conectar a una estrella del Hollywood clásico con debates actuales: la construcción de los iconos, la presión de la industria y el papel de las mujeres en un sistema que marcaba sus límites y oportunidades.

La exposición arranca con un recorrido por los títulos que hicieron de Marilyn una presencia eterna del cine: ‘Con faldas y a lo loco’, ‘Los caballeros las prefieren rubias’, ‘Cómo casarse con un millonario’, ‘Niágara’ o ‘El príncipe y la corista’. No solo son hitos del Séptimo Arte, sino que funcionan como ventanas para entender cómo la actriz ascendió de una carrera incipiente a un estatus global. El homenaje del Conde Duque propone volver a mirar estas películas desde la perspectiva actual, marcada por un debate social más amplio sobre estereotipos, sexismo y representación mediática.

Uno de los núcleos más llamativos de la muestra es el dedicado a su viaje a Corea en 1954, cuando visitó a las tropas estadounidenses desplazadas en plena posguerra y actuó ante miles de soldados. Aquellas imágenes, iconográficas por su carga política y emocional, ayudan a comprender hasta qué punto Monroe trascendía la pantalla para convertirse en símbolo nacional y, al mismo tiempo, en un espejo de las contradicciones de su tiempo. Para Madrid, exhibir estas piezas supone también situarse dentro del relato internacional que acompañó a la actriz y que aún hoy alimenta su figura.

Pero el recorrido no se limita a la brillantez de la estrella. El Conde Duque vuelve la vista hacia Norma Jeane Mortenson, la joven que, antes de convertirse en mito, posaba como modelo en sesiones que marcaron el comienzo de su vida pública. Esas primeras fotografías, recuperadas para la exposición, aportan profundidad a la narrativa: muestran a una mujer que construyó su identidad profesional desde la vulnerabilidad y la ambición, en un contexto que exigía disciplina y obediencia visual a los estudios de Hollywood.

El Ayuntamiento subraya que las luces y las sombras forman parte de la mirada que busca esta exposición. La institución destaca la necesidad de presentar a Monroe como “una mujer independiente, capaz de fundar su propia productora y de luchar por papeles más complejos en una industria dominada por estereotipos”.