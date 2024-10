Marina Reche: «Con la verdad se va a todos lados y eso es lo que intento plasmar en mis canciones»

Dice que después de cada concierto acaba agotada por entregarse al 100% con el público. Así lo hizo anoche en la Sala But (Barceló, 11) de la capital y esta noche lo volverá a hacer en el mismo escenario, pero para otro público, porque la ocasión lo merece. Marina Reche arrancó ayer su tour «Lo he intentado» con un primer sold out -de diecisiete- en la primera de las 21 paradas que la tendrán de gira hasta febrero de 2025. Ante un público entregado, la cantante mostró su lado más vulnerable sin tapujos y con la cabeza bien alta. Y es que «Oscuridad», su último EP, no es para menos. Este vio la luz hace solo seis días y sólo reafirma las ganas de Reche de soltar lo que lleva dentro.

En 2023 sorprendió con «Claridad», un primer EP íntimo, realista pero con sonidos diferentes a lo que nos tenía acostumbrados en sus redes y en los que ella misma reconoce haber estado buscándose. «Era mi primer proyecto y estaba tratando de dar con cuál era mi sonido, mi identidad. Cuando lo saqué, a mitad, me encontré. No fue ni antes de plantearlo», cuenta a este periódico. Así, de forma natural y exprimiendo todo lo que le estaba viviendo empezó a plasmar en nuevas letras lo que sería, sin buscarlo, la cara B de esa «Claridad». «Por eso digo que este nuevo EP viene de un momento inesperado. De cara para afuera todo era maravilloso, había tenido una gran acogida y las canciones estaban teniendo un éxito inesperado pero por dentro estaba viviendo la peor ruptura de mi vida». Un año resumido en siete canciones en las que Reche ha logrado mostrar su lado más personal e íntimo y mostrarse más segura de sí misma. «Quería poner voz a algo que puede vivir cualquier persona y que es tocar fondo. Después de haber salido a la luz, de vivir un momento bonito, también puede existir ese sufrimiento, ese dolor o una ruptura».

Marina Reche, cantante @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

Ahora mismo dice encontrarse feliz y tranquila por haber compartido con su público la Marina más personal y profesional. «Siento que con la verdad y la sinceridad se va a todos lados y yo con mi música y mis historias intento plasmar lo que me pasa y ya está». Además de esto, lo que más busca -y le sana- con sus letras es saber que alguien está viviendo o ha vivido lo mismo que ella y que de alguna forma están conectadas. «No quiero que haya una Marina Reche artista y otra persona. En el primer EP tuve muchos miedos y pudor de contar mi historia, pero me atreví y ahora he entendido que con la verdad se va a todos lados». Mil preguntas le surgieron cuando fue a publicar la canción que lleva este título y que habla de una infidelidad. «Piensa que iba a contar públicamente que me habían sido infiel y me sentía vulnerable porque todo el mundo se podía enterar. Ahora no tengo pudor de escribir con pelos y señales lo que he vivido». Es más, en muchas de sus canciones es habitual escuchar calles, números e incluso nombres. «Intento ser lo más literal que puedo porque me ayuda a sanar. Darme cuenta que he pasado una situación me da fuerzas y si alguien no quiere que hables de ella en una canción que no te lo hubiese hecho».

Reconoce sentirse más que cómoda y disfrutar cantando canciones lentas pero en el directo, no le gusta quedarse estancada en las baladas. «Me encanta bailar, pasármelo bien y que la gente salte. Aunque tiendo a escribir lentas, me gusta indagar y mi objetivo es que haya una balanza en lo tranquilo y lo movido». Para después de esto no tiene nada pensando, aunque reconoce que le gustaría hacer un disco completo y encontrar otras Marina, quizás más movidas. «Mi objetivo es hacer equipo y crear piña con la energía de que estemos todos en la misma sintonía». Todo es posible después de haber planteado esta gira con solo diez ciudades y haber terminado superando las veinte fechas. «Recuerdo cuando anuncié el cartel porque estaba llorando en el balcón de mi casa, no podía creerme en qué momento había ocurrido esto».

Marina Reche, cantante @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

De forma oficial el tour arrancó el pasado mes de mayo en Argentina, algo que dice jamás se hubiera imaginado. «Por cosas de la vida conectas con esas personas, estás en el momento correcto con tu proyecto y apareces», dice. Siente debilidad por los conciertos en Madrid y Elche, su ciudad natal y sueña con llenar algún día el Wizink Center. «Me gustaría vivir todo poco a poco, paso a paso, para poder canalizar todo lo que me pase y disfrutar del proceso como lo estoy haciendo ahora». Del mismo modo le ocurre con las colaboraciones, no hay ninguna a la vista pero dice ser consciente de que llegarán: «Creo que es algo que surge y que llegará, pero me encantaría que fuese con una amiga o amigo. A nivel nacional, me encantaría una con mi hermana o con Samuraï e internacional, mi colaboración soñada sería Gracie Abrams».

Nos adelanta que cada concierto será especial y además de sus nuevas canciones compartirá con sus seguidores algunas de las primeras «covers» que compartió en sus redes sociales como muestra de cariño a todos aquellos que empezaron a escucharla desde sus inicios. Algo más de una hora llena de emociones y un espacio al que se va a reír y a llorar con todo el equipo. «Me gusta pensar que durante una hora esas personas van a poder ver y saber quién es Marina. Es el momento de conectar con ellas y mostrarles quién soy. Son personas que me escuchan y que igual no las vuelvo a ver hasta dentro de un año. Que una persona gaste su tiempo y dinero en ir a verte creo que es algo que se tiene que devolver de alguna manera».