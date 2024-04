Mariola Vargas, alcaldesa de Collado Villalba: «La cubrición de la A-6 es nuestro objetivo principal».

Desde una ventana pequeña de lo que era el centro de salud, ahora el despacho del grupo municipal Vox, Mariola Vargas desempeñaba su trabajo como médico de familia y observaba los actos de toma de posesión que tenían lugar en la Plaza del Ayuntamiento de Collado Villalba, el municipio al noroeste de la Comunidad de Madrid de unos 65.000 habitantes y a 40 kilómetros de la capital. Un 12 de abril de 2024, Día de la Atención primaria, explica en esa plaza que nunca pensó en dedicarse a la política: fue «literalmente sin querer». Vargas, de 56 años, fue concejal de 2007 a 2011 porque «la portavoz del PP en ese momento tuvo un problema con las listas. Me llamó para que le echara una mano, sabían que yo era simpatizante, pero no estaba ni afiliada», cuenta en su despacho. Después, Vargas llegó a la alcaldía tras la renuncia al puesto de Agustín Juárez López de Coca por su imputación en la Operación Púnica. Ella era la segunda y entonces asumió durante solo un año. Vargas fue después investida alcaldesa 3 veces más, la última el pasado 17 de junio, en un gobierno de minoría con 10 concejales. La semana pasada, el grupo Municipal Vox decidió no apoyar los presupuestos del PP. Cuenta que el alcalde socialista que estuvo desde 1999 a 2011 es el «alcalde de la ruina», por haber hecho el túnel –se refiere al túnel que va de un extremo a otro de Collado Villalba en el mismo sentido que la carretera de La Coruña– Para ella, este ha «arruinado al pueblo». Ahora, la alcaldesa tiene como objetivo principal la cubrición de la A-6.

Vargas nació en Madrid pero tiene unas «raíces andaluzas muy metidas dentro». Creció en Majadahonda y llegó a Collado Villalba en el año 1993. La regidora dice haber cambiado mucho. «Tuve un episodio complicado de salud, estuve 8 días en coma. A partir de ahí me he vuelto una adicta a dar paseos por este entorno espectacular». Le relaja «hacer ganchillo» y le gusta leer: lo último de Joël Dicker, «Un animal Salvaje», pero sobre todo «mujeres españolas: Dolores Redondo o María Dueñas. Quizá, por eso, Vargas se considera «ayuser» –«es una mujer directa, clara, con garra y muy sencilla»– y «feminista» –fue la primera alcaldesa de la historia de Collado Villalba y la fue nombrada presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias.

¿Por qué se metió en política?

Porque la portavoz en aquel momento del Partido Popular tuvo un problema con las listas electorales. Esta mujer me llamó, para que les echara una mano porque sabían que yo era simpatizante, pero ni siquiera estaba afiliada oficialmente al Partido Popular. Me dijeron: no te preocupes porque va a ser de relleno, es por ayudar. Por eso acepté. Pero me colocó de cuatro, como luego descubrí, porque era la única que tenía estudios superiores de todas las que iban en puestos de salida, entonces me consideró que era mi sitio adecuado. Vamos, literalmente sin querer.

¿Cómo fue su primera legislatura?

La verdad es que fue bonito. Era la primera vez en la historia de este municipio que una mujer era alcaldesa y que volvía un partido de derechas, porque aquí siempre había gobernado el Partido Socialista, salvo una legislatura que gobernó el Partido Popular pero que rápidamente se acabó. La gente empezó a entender que las políticas del Partido Popular eran las que querían: que le bajan los impuestos. Y aquí seguimos

¿Está siendo esta la legislatura más complicada?

No. La legislatura de 2019-2023 fue la peor de mi vida. La peor. La peor. Aparte del covid, fue la legislatura de los gobiernos en coalición con Ciudadanos. En el pueblo, solo queda un vecino de Ciudadanos viviendo por aquí, porque los demás no vivían en Villalba. Piensan que es algo personal contra ellos y yo no es que nunca había vivido tanta deslealtad y tanta traición. Descubrí que, cuando salí del coma y del Hospital, que entre tanto habían estado pensando en hacer una moción de censura. Afortunadamente, para los vecinos este grupo ha desaparecido del arco parlamentario, igual que Podemos.

¿Qué ha pasado con los presupuestos de este año?

Esta legislatura estamos gobernando en minoría con 10 concejales. Vox es el socio natural, porque ideológicamente es el más parecido a nosotros de todo el resto del arco parlamentario. Pensábamos que Vox por ideología era lo más parecido, pero la portavoz se ha enrocado aun metiendo todo lo que pidió: todas sus peticiones iban en los presupuestos. Nos quedamos sorprendidos porque me lo comunicó el viernes y el lunes estaba previsto el pleno. Lo que me da pena de todo esto es que los que sufren las consecuencias son los vecinos de Collado Villalba.

¿Y qué va a pasar ahora con ellos?

Los hemos sometido una cuestión de confianza. Es una herramienta que tienen las administraciones locales para articular una alternativa política en un mes. Estamos esperando un informe del ministerio de Hacienda que nos diga si hay que hacer algún cambio. Vamos a esperar a ver qué pone ese informe para convocar el pleno del debate sujeto a cuestión de confianza y hacer ya un borrador bien hecho con todo lo que nos pidan desde Madrid.

¿Por qué no se hizo un acuerdo de gobierno para no gobernar en minoría?

Teníamos dos opciones. Un partido municipalista, que aun siendo ideológicamente más de izquierdas porque es una escisión del PSOE, que no quiso porque tenían problemas internos. El segundo: el socio natural, Vox. Pero me dijeron que una de mis concejalas les molestaba terriblemente, porque había pertenecido a Vox. Y en ese momento se terminaron las negociaciones.

¿Cuál es su objetivo principal esta legislatura?

Uno de los últimos: no lo llevamos ni en programa electoral, pero se ha convertido en tema de actualidad, que es la cubrición de la A-6. Ese es nuestro objetivo fundamental, porque no hemos puesto Zona de Bajas Emisiones en Collado Villalba. Hay una ley que dice que todos los municipios de más de 50.000 habitantes, punto, sin tener en cuenta nada más, están obligados a tener una zona de bajas emisiones. Este tema se ha hablado con la delegación de gobierno, con el director general de carreteras que vive aquí. Y todos coinciden. Yo les digo: ¿Dónde pongo la zona? ¿Al lado de una vaca? La ley tiene sus fallos y se me ha ocurrido que la mejor forma de tener una zona de bajas emisiones es la cubrición de la A-6, que es el único sitio donde el tráfico se condensa. El objetivo es tapar la carretera mediante un ajardinamiento, una cubrición, que encima ya existen dos muros de contención para permitirlo. Esto te permite descontaminar.

Cómo médica, ¿cuál es el estado de la Sanidad en la Comunidad de Madrid?

Excepcional. Y comparando con otras Comunidades Autónomas, muchísimo mejor. Tenemos un sistema sanitario fantástico en el que se hace mucho hincapié en la actividad preventiva, que es lo que salva vidas. Somos de las capitales más longevas, en la que siguen naciendo niños. Tenemos natalidad positiva, muy poquita, pero positiva. Y las listas de espera son mínimas. Hay muchos factores a tener en cuenta muchos pero yo creo que la colaboración público-privada es fundamental para que esta sanidad sea tan excelente como es. A mi madre le detectaron un cáncer por esto mismo. La derivaron a un hospital de Torrelodones, y le permitió vivir bastantes más años que si hubiese esperado a que se lo hicieran en uno público-público, como dicen estos señores de la izquierda. Yo soy médico de la pública y también he hecho privada. La sanidad tiene que ser excelente tanto pública como privada. Y si colaboran las dos mejor para los ciudadanos porque viven más y mejor.

¿Por qué el alcalde del PSOE José Pablo González es el «alcalde de la ruina»?

Este señor se empeñó en hacer un túnel que va de un extremo a otro de Collado Villalba en el mismo sentido que la carretera de La Coruña. A medio camino entre esta última y la estación de ferrocarril. Alberga un aparcamiento de unas 1700 plazas. Es una concesión administrativa en la que solo paga el Ayuntamiento. Costó 120 millones de euros. Bueno, va a costar, porque está hipotecado y nosotros lo cogimos con parte de deuda. El dinero del aparcamiento también lo cobra la concesión. Y el aparcamiento siempre está vacío, te deja muy lejos de todos sitios. Algo que va a lastrar a tu pueblo, que vamos a terminar de pagar en 2046. Pues claro que es de la ruina.

¿Cómo es la relación con los grupos de la oposición?

Buena. Si aquí nos conocemos todos y somos todos del pueblo. Me pasa también con los vecinos: nosotros gobernamos para todos los vecinos, los que nos votan y los que no.