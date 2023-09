Más de 60 millones para borrar los efectos DANA

La localidad de Villamanta, una de las más damnificadas por la DANA, acogía ayer el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. El ayuntamiento local vivió una jornada de gran expectación, a pesar de que la actualidad se concentrara en el Congreso a la misma hora.

El Alcalde del municipio se mostró agradecido por ser el anfitrión de este Consejo: «Villamanta es el pueblo que más ha sufrido. La visita de Ayuso es una recarga de pilas. Desde hace casi un mes no hemos dejado de recibir ayuda. Ya hemos comenzado con la reconstrucción. Estamos muy agradecidos».

Por su parte, la presidenta Ayuso anunció una partida de 60 millones de euros para subsanar los desperfectos ocasionados por la Dana, mientras recordaba su compromiso desde el minuto 1 con los damnificados. Entre las inversiones que se realizarán destacan: casi 3 millones en Sanidad, 300.000 euros para Educación, más cerca de 4 millones para la reconstrucción de instalaciones deportivas que fueron devastadas por el caudal de la riada.

Además, Isabel Díaz Ayuso anunció la reconstrucción de tres puentes, más el puente móvil a cargo del Ejército. Estas tres infraestructuras supondrán una inversión de 42 millones de euros. Todo ello sumado a los diez millones de la inversión de emergencia que causaron las labores de desbroce y restauración de la zona.

Así, dejó claro que la prioridad es restaurar la movilidad y las principales conexiones de municipios como Villamanta. Para ello la Comunidad se hará cargo de un servicio de autobuses extraordinario, que garantice la libertad de desplazamiento.

El Consejero de Presidencia aprovechó para anunciar la compra de 80 trenes de Metro, de seis coches cada uno, contando con una mayor capacidad y eficiencia en el transporte de viajeros, mientras se amplía la y renuevo la flota de convoyes. También informó oficialmente de lanzamiento de seguros agrícolas, cuyas pólizas serán cubiertas en hasta un 70% por el Gobierno regional. El Consejero cerró su intervención condenando el asesinato de una mujer de 50 años a manos de su pareja.

Entre otras iniciativas, Canal de Isabel II ha invertido 2,2 millones de euros para distribuir 300.000 litros de agua con 13 camiones cisterna en municipios con problemas de abastecimiento por el temporal. La Comunidad de Madrid trabaja, además, en el diseño de una próxima programación cultural con una veintena de acciones enfocada en la revitalización de los municipios afectados por el fuerte temporal de tormentas. A esta iniciativa se suma una campaña turística para la promoción de los municipios afectados y la reparación de infraestructuras culturales dañadas como el Teatro auditorio de San Lorenzo de El Escorial y el Museo Arqueológico y paleontológico regional. Para ello se va a destinar 1,2 millones de euros. Por otra parte, se han destinado alrededor de 300.000 euros para obras menores en residencias de mayores y pisos tutelados de la red pública autonómica, fundamentalmente por desperfectos en cubiertas, garajes o instalaciones eléctricas.

Con un ojo en el Congreso

La presidenta no pudo ni quiso esquivar la actualidad que se vivía en el Congreso, con la investidura fallida de Feijóo. «Alberto Núñez Feijóo ha sorprendido a la parte de España que no aún no le conociese. Ha demostrado que el PP tiene un líder y el PSOE un rehén incapaz de ponerse al frente, demostrando que no le aguanta la mirada a Feijóo. En cambio, Sánchez puso a un macarra con la única intención de dinamitar el debate, refiriéndose a la polémica intervención de Óscar Puente.

Sobre el acto de su partido convocado en la ciudad de Barcelona, la presidenta aseguró que se trata de un acto de solidaridad con todos los catalanes que sufren diariamente esa situación. Estamos en contra de los que se empeñan en que parte de Cataluña hable por toda España y que haya impunidad contra los que cometen delitos contra el Estado. Así quiso presumir de la unidad y cohesión de su partido en estos meses cruciales para el devenir de la política de nuestro país.