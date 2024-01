Más de cien joyas del motor volvieron a rugir en Ciempozuelos

La localidad de Ciempozuelos acogía ayer su I Concentración de Coches Clásicos, una iniciativa que reunió por primera vez en el aparcamiento del Campo de Fútbol Municipal más de 120 joyas clásicas del motor. «Se trata de un evento pensado no sólo para los amantes del motor, sino para público de todas las edades y gustos, ya que es una oportunidad única de poder ver in situ grandes joyas automovilísticas que no están expuestas en ningún museo», destacaba el concejal de Artes y Cultura, Javier Morgado. De esta manera, los vecinos y visitantes de la localidad pudieron disfrutar de forma gratuita de esta exposición de coches clásicos, que permaneció en el aparcamiento del campo de fútbol desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, tras lo cual se realizó un paseo con pitada por Ciempozuelos.

Concentración de vehículos clásicos en Ciempozuelos. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria PHOTOGRAPHERS

Por otro lado, el consistorio aprovechaba el evento para iniciar varias jornadas de puertas abiertas para que los vecinos puedan ver el resultado de la restauración del edificio del antiguo Ayuntamiento, que está en obras desde finales de 2022 y que han devuelto a Ciempozuelos una parte de su historia. «Es un orgullo poder mostrar a los vecinos y vecinas un edificio completamente renovado, accesible y energéticamente eficiente, a la vez que les devolvemos un pedacito de su historia, no sólo con el edificio sino también con la restauración del reloj», destacaba la alcaldesa, Raquel Jimeno (PSOE). Jimeno aclaró que la inauguración oficial ha tenido que retrasarse porque «está costando un poquito más de lo previsto conectar el reloj con la campana después de tantas décadas sin funcionar, pero están a punto de conseguirlo», apuntó la regidora socialista.

Por su parte, en el municipio de Colmenar Viejo, como cada segundo domingo de mes, ayer también se daban cita los coches y motos clásicas en la Plaza de Toros. Este evento, que se está consolidando como referente en la zona norte de Madrid, contaba exclusivamente con vehículos de más de 25 años de antigüedad y está organizado por la entidad «Car Club Tiempos Clásicos».