Más Madrid "dimite" a la diputada Arenillas y le deja sin sobresueldo

Más Madrid ha destituido este lunes a Loreto Arenillas, la exdirectora de Gabinete del exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón, como portavoz del partido en la Comisión de Mujer de la Asamblea, según han confirmado a Europa Press fuentes de la formación.

Arenillas dijo que renunciaría a su acta en la Asamblea tras ser acusada de encubrir presuntos abusos sexuales del exportavoz de Sumar pero finalmente Más Madrid anunció el cese de sus cargos orgánicos ante la negativa a dimitir.

Casi dos semanas después, la diputada sigue sin entregar el acta. El partido ha repetido en varias ocasiones que no contemplan "otra posibilidad" que no se la entrega del acta, aunque también ha defendido que "no hay que tener urgencia" con el proceso de la todavía diputada.

"No soy yo quien le tiene que poner a Loreto Arenillas plazo. Es ella la que ha sacado un comunicado que ha dicho que va a entregar el acta", insistió recientemente la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Este mismo lunes, en declaraciones tras la Junta de Portavoces, la líder de Más Madrid ha confirmado que Arenillas no había entregado el acto, aunque se mostraba convencida de que esta dimisión llegaría. "Es cierto que hace semanas que esta diputada no tiene actividad política y yo creo que estamos en el proceso ordinario de su dimisión y que la notificación nos va a llegar en los siguientes días", ha explicado Bergerot.

Arenillas denunció el "abuso de poder" de la Ejecutiva del partido, asegurando que no habían seguido los cauces ordinarios y pidiendo amparo al Comité de Garantías y defendiendo que informó del caso a la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, quien ostentaba entonces la Secretaría de Organización.

Bergerot ha negado que se haya planteado dimitir en ningún momento tras haber sido señalada por Arenillas como una persona que conocía el episodio de Errejón en un concierto de Castellón. "Las portavoces de Más Madrid hemos sido contundentes expulsando a cualquier persona que ejerza violencia machista dentro de nuestros espacios. No nos ha temblado la mano para tomar las decisiones que había que tomar. Y así lo hemos hecho y así lo hemos comunicado hacia afuera", ha reivindicado.

En cualquier caso, Arenillas comunicó que no pasaría a ser diputada no adscrita, lo que provocaría que Más Madrid perdiese un diputado y el liderazgo de la oposición fuese a parar al PSOE.

"Normalidad"

Ahora, Más Madrid ha destituido a Arenillas al frente de la portavocía de la comisión de Mujer en la Asamblea, donde ha sido beligerante en cuestiones como la violencia sexual.

Será sustituida por la diputada Mariana Arce, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, y vicepresidenta vocal en la Comisión de Digitalización y vocal en la Comisión de Presupuestos y Hacienda y en la de Sanidad.

"Se trata de un cambio que entra dentro de la normalidad del proceso, toda vez que Loreto anunció que dejaría el acta", ha apuntado a Europa Press un portavoz de la formación.