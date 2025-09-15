El miserable Don Francisco

El domingo, antes de la batalla, en un encuentro de buena gente de la Vuelta con Salva, buen hombre que nos acompaña, hablamos de la invasión de Gaza y la presencia de cientos de personas en los más de 3.000 km de carretera. Todos los que hablaron coincidieron en que Israel está cometiendo un crimen contra la humanidad. Estábamos de acuerdo en que ni ciclistas, ni guardias civiles, ni policías, ni la caravana creía que con violencia se pudieran arreglar las cosas. Se han producido ataques injustificables contra corredores y motoristas que han puesto en peligro la vida de muchos profesionales de la bicicleta y la seguridad. Llegamos a la conclusión de que había que dejar reposar lo que habíamos vivido.

El cuerpo, después de presenciar los hechos en directo, me pide dar fuerte. Pero Salva tenía razón, hay que dejar reposar y analizar. Eso no impide decir que los que lanzaban botellas, han tirado a ciclistas y motoristas, son personas violentas. No son como los soldados judíos o los terroristas que han matado a 60.000 personas o 1.700. Pero también son violentos. Los de aquí han tirado a ciclistas y motoristas que han podido morir. Si no me cree consulte Internet y verá los cortes de Figueras, Navarra, Bilbao, Becerril de la Sierra o Madrid. Los ciclistas circulan a 50 km/hora y las motos a 60/70. Frenando mis impulsos solo voy a pedir perdón por haber llamado en dos artículos de estas páginas al delegado del Gobierno «tonto». Don Francisco Martín perdone. Tras escuchar su valoración de lo sucedido en Madrid retiro lo de «tonto».

Es usted un miserable, una mala persona indigna de ese puesto, anti solidario con los ciclistas y sus guardias civiles y policías (20 heridos).