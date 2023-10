Mónica García se burla y llama "sinvergüenza" a Ayuso, entre puñetazos a su escaño

La líder de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha protagonizado durante el pleno de este jueves un cuestionado momento en el que llamó "sinvergüenza" a la presidenta Díaz Ayuso, le dedicó gestos de burla y dio varios puñetazos contra su escaño.

El rifirrafe se produjo en medio de un tenso debate a cuenta de la guerra en Gaza en el que, primero, García afeó a Ayuso que no tuviera "ni siquiera una palabra de rechazo o de condena" ante el "genocidio programa y anunciado en streaming" que, en su opinión, se está produciendo en la guerra que está librando Israel contra Hamás en Gaza.

"Dos millones de personas condenados a la ley salvaje del ojo por ojo, hospitales y escuelas bombardeados, un niño asesinado cada 15 minutos... Y usted, callada y de gira por América", le espetó la líder de la oposición a la presidenta, haciendo referencias a su reciente viaje oficial a Nueva York para promocionar la Comunidad al otro lado del Atlántico.

Ante tales críticas, Ayuso respondió asegurando que ella siempre apoyará a "las democracias liberales del mundo" y ha animado a la portavoz de Más Madrid a que deje de ser "la única que no acude a los actos en homenaje por el Holocausto", para después dejar caer que con sus actos empieza a demostrar que no solo "no está a favor de la causa palestina, sino que es profundamente antisemita".

"Le animo a salir de El Retiro e irse un rato a la Franja de Gaza. Váyase con su compañero (Carla) Antonelli un mes, es más, no le voy a decir un mes porque no voy a ser tan cruel, váyase quince días y vea cómo es la vida real en manos de Hamás", le ha recomendado Ayuso refiriéndose a las condiciones en las que viven los palestinos bajo el control del grupo terrorista islámico y las continúas reivindicaciones de los de Errejón a favor de Palestina.

Además, la presidenta popular le ha señalado que ella fue testigo durante su visita a un kibutz israelí de cómo "los palestinos eran contratados por los israelíes y cuando volvían a sus pueblos tenían que callar por miedo a Hamás, por confesar que israelíes y palestinos han estado conviviendo mientras el terrorismo buscaba todo lo contrario".