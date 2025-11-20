Una mujer de 27 años da a luz en un portal del distrito de Retiro

Una mujer de 27 años, embarazada de su segunda hija, ha dado a luz este miércoles en un portal ubicado en el distrito madrileño de Retiro, según ha informado Emergencias Madrid.

El parto ha tenido lugar en torno a las 20:15 horas, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, 24. A la llegada de Samur-PC la bebé ya había nacido. Sus padres se iban al hospital, porque la madre había roto aguas y al bajar el primer escalón no ha podido seguir. Los equipos de Samur han cortado el cordón umbilical y las han puesto piel con piel.

Ambas han sido trasladadas en buen estado a la Maternidad del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Tal y como ha trasladado Emergencias Madrid, la Policía Municipal ha escoltado el convoy hasta el hospital garantizando un traslado seguro mientras seguían atendiendo a madre e hija.