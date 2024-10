Un museo de Madrid busca nueva ubicación tras ser "desahuciado" por Óscar Puente

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha señalado al Ministerio de Transportes para que sea el que busque acomodo al Museo de Zapadores tras ser "desahuciado" por Adif.

Lo ha hecho en la comisión del ramo, donde el concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño le ha preguntado si ha considerado el área alguno de los equipamientos municipales vacíos para albergar el Museo Zapadores, recientemente desaparecido. "Todos estamos de acuerdo en que el cierre de un museo es una mala noticia", ha subrayado.

En este caso se trataba de una iniciativa "que ayudaba a dinamizar la cultura en el norte (en Fuencarral-El Pardo), donde quizás no se cuenta con proyectos como sí que pueden tener lugar en Matadero o en otros equipamientos de la ciudad", unido a que era "un proyecto arriesgado y vanguardista, que había recogido 1.500 obras, una comunidad de 28 artistas que tenían sus talleres propios, que ha recibido 28.000 visitantes en el último año, que lleva seis en funcionamiento y que estaba claramente consolidándose".

"Pero existen espacios disponibles, como puede ser la Nave 8 o la Nave 9" de Matadero porque "al lo menos se podría contemplar como mínimo se puede contemplar", aunque no fuese la solución perfecta, apuntó Fernández Rubiño.

Marta Rivera de la Cruz le ha pedido que "no mezclase o que no confundiese equipamientos vacíos con equipamientos preparados porque habla de unas naves que no están en estado para recibir ni un museo ni nada".

A la delegada le ha sorprendido además que Más Madrid "eche el balón fuera apuntando al Ayuntamiento, cuando el Museo de Zapadores estaba albergado en unas dependencias de Adif y los desahucian de allí, por lo que quizás hay que mirar hacia el que causa el problema, que evidentemente no es el Ayuntamiento".