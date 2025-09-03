Una noche mágica en el Hospital La Paz con «Sin cobertura» y Atresmedia

El Hospital Universitario La Paz ha organizado, junto a la Asociación de Cirugía Pediátrica (ACP) y TwinClick Comunicación, con la colaboración de Atresmedia Cine, Italfarmaco y Fábrica de Rótulos La Solana, «Una Noche Mágica». Es la segunda vez que el centro madrileño acoge esta velada. Un evento enmarcado en sus actividades de humanización dirigido a pacientes, familiares y trabajadores del centro. En esta ocasión se ha proyectado en un cine al aire libre la película «Sin cobertura» solo unos días después de que se estrenara en cines. Cerca de 300 personas entre pacientes, tanto pediátricos como adultos, sus familias y los profesionales del hospital madrileño han podido disfrutar de la segunda edición de «Una Noche Mágica». Esta velada ha contado con la proyección, en un cine al aire libre en la plaza central del hospital, además de photocall, puestos de palomitas y algodón dulce, así como casetas de feria medieval con diferentes actividades destinadas a los más pequeños.

Este evento busca ofrecer una experiencia inolvidable a los pacientes del hospital, a sus familiares y al personal del centro, y forma parte de la política de humanización del hospital, que tiene como propósito principal fomentar, planificar y desarrollar acciones y proyectos que incorporen la dimensión cultural, social y emocional en los procesos hospitalarios en beneficio de los pacientes y los profesionales. El evento de presentación fue conducido por Roberto Leal y contó con la asistencia de la directora general de Humanización, Seguridad y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad, Celia García, que acompañó a la dirección del centro y al presidente de la Asociación de Cirugía pediátrica, Carlos de la Torre. Además, a la proyección acudieron los protagonistas de esta aventura: Alexandra Jiménez, Ernesto Sevilla, los hermanos Amaia y Aimar Miranda y Carlos Serrano, acompañados por la guionista de esta original historia, Olatz Arroyo.

«Sin cobertura», producida por Atresmedia Cine junto a LAZONA Zinema, Buendía Estudios Bizkaia y LAZONA Producciones, en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia, se estrenó en cines el pasado 22 de agosto y lleva en los primeros puestos de la taquilla desde entonces. Dirigida por Mar Olid («Al otro barrio»), esta comedia familiar es una película de nuestro tiempo que aborda, en clave de humor, el problema actual de las nuevas tecnologías en las relaciones familiares. Con esta premisa los protagonistas viajan a la Edad Media y tendrán que enfrentarse a nuevos retos, luchando por mantenerse unidos sin la ayuda de móviles ni pantallas. La película ya ha sido vista por más de 200.000 espectadores en cines.

Jaime Ortiz de Artiñano, director general de Atresmedia Cine, declaró sobre el evento que «en Atresmedia Cine estamos encantados de poder colaborar con el Hospital La Paz, la Asociación de Cirugía Pediátrica y TwinClick Comunicación en esta segunda ‘‘noche mágica’’. El cine tiene la capacidad de transportarnos a otros lugares y épocas y a hacernos vivir aventuras juntos. Nos alegra que una película como ‘‘Sin cobertura’’, hecha para que disfrute toda la familia y que recuerda la importancia de compartir experiencias, haya sido la elegida para una jornada tan especial para los niños y niñas, sus familias y todo el personal del hospital, y de haberla podido compartir con ellos».

«Sin cobertura» es una producción de LAZONA Zinema, Buendía Estudios Bizkaia, Atresmedia Cine y LAZONA Producciones, en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia, con la participación de Atresmedia y Netflix y con la financiación del Ministerio de Cultura – ICAA y Crea SGR. Sony Pictures Entertainment ha sido la responsable de la distribución.