Ya ondea la bandera azul en el Pantano de San Juan, la mejor playa madrileña

San Martín de Valdeiglesias celebra cada año su privilegio de ser la gran playa de la Comunidad de Madrid. Así lo constataba el izado de la bandera azul este lunes en las orillas del Pantano de San Juan, a donde ya acuden los primeros bañistas de esta temporada estival, que se extenderá oficialmente hasta el 31 de agosto. El pantano presenta casi a rebosar el nivel de su agua, lo que también esconde ciertos peligros. «El mejor rescate es el que no se hace», insisten desde los operativos de salvamento y emergencias, llamando así a la prudencia y la prevención. «Las corrientes del pantano hacen que, en ocasiones, se sobreestime la capacidad física», advierten.

Aun así, el operativo de este año cuenta con todo tipo de equipamiento, para agilizar todo lo posible cada intervención. Desde utensilios para inmovilizar y trasladar a las víctimas, desfibriladores, hasta maquinaria para fondear las profundidades del pantano. De hecho, se celebró un simulacro, protagonizado por la propia alcaldesa de San Martín, en el que intervino un dron capaz de facilitarle un chaleco salvavidas en cuestión de segundos, hasta que llegaba a atenderla el primer socorrista. Los equipos de salvamento también cuentan con lanchas motorizadas y una moto de agua, para reaccionar en tiempo récord.

Ya fuera del agua, la alcaldesa celebró recibir un año más, en la playa de Virgen de la Nueva, la distinción Bandera Azul, que acredita a la playa del pantano como de máxima calidad, siendo la única de la Comunidad de Madrid a la que se la ha otorgado. También cuentan con esta bandera comunidades de interior como Castilla la Mancha, Castilla y León o Jaén. De hecho, desde la entidad aseguraron que su interés está en ampliar su reconocimiento en el interior del país, ya que «la costa la tenemos ya cubierta». Esta organización se orienta por factores como la calidad del agua, la seguridad o la protección del medioambiente y el entorno.

A solo una hora del corazón de Madrid, este oasis es la escapada perfecta para el fin de semana. De hecho, este verano se ha reforzado el servicio de transporte de viernes a domingo, además de contar con un trenecito que baja hasta el pantano. Así, se espera que la economía local pueda aprovechar mejor el atractivo turístico de este privilegiado entorno.

Durante el acto también lamentaron la pérdida del joven ahogado hace poco más de una semana en estas aguas. Sus amigos le perdían de vista tras nadar en una zona en la que el baño no está permitido. A pesar de la reacción de los equipos de salvamento y los buzos, el cuerpo era encontrado un día después. Desde los equipos de rescate insisten en que se respete el vallado que conforman las boyas amarillas y que delimitan las zonas seguras en las que no hay corrientes, así como bañarse en las horas en las que hay servicio de socorrismo, de 12:00 a 20:00 horas, y no zambullirse desde las rocas.