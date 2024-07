Pablo Jorge Herrero, alcalde de Navacerrada: «Haremos todo lo posible para que el Puerto de Navacerrada no solo no se cierre sino que se fomente»

Una llamada desde Génova, la sede del Partido Popular en Madrid, perturbó el descanso de jubilado de Pablo Jorge Herrero (1953, Madrid), el regidor durante 12 años (1999-2011) del municipio de Navacerrada, de unos 3.200 habitantes y ubicado a unos 50 kilómetros al noroeste de la capital. Sin embargo, Jorge, veterinario de profesión, que fue también diputado en la Asamblea de Madrid (2011-2015) y concejal en la oposición en el municipio de San Sebastián de los Reyes, tenía ese «gusanillo» de «realizar cosas que el pueblo necesita», cuenta en su despacho del Ayuntamiento. Entonces, tras ocho años de gobierno del PSOE, volvió. En las elecciones del pasado mayo de 2023 consiguió 5 concejales, y formó un gobierno de coalición con Vox, que obtuvo uno. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó en febrero de este año cerrar las pistas segovianas de Navacerrada, situación que afectaría a la parte madrileña. Jorge «confía absolutamente» en que no se va a cerrar.

La primera vez que llegó a la alcaldía en 1999, ¿qué faltaba por mejorar en el municipio?

Todo. [risas] Es que a lo mejor parece una respuesta muy contundente, pero es así. Estamos hablando del principio de los 2000, antes los pueblos funcionaban de otra manera. Las exigencias de los vecinos no eran las mismas que las de ahora. Antes había muchas calles de tierra, no había aceras, no había jardines, no había casa de la cultura, polideportivo. Ahora lo que quieren es venir a un pueblo que tenga un clima más soportable que el Madrid, u otra ciudad de España. Y quiere que le den en estos pueblos lo mismo que se les da en Madrid, o en cualquier otra capital, y eso es imposible. Las quejas fundamentales en verano son los ruidos nocturnos y los contenedores. Este es un pueblo bastante tranquilo, pero los jóvenes salen por la noche y uno no se da cuenta si está haciendo ruido. Y los contenedores, que llega mucha más gente y hay mucha más basura. Todo el mundo quiere que el contenedor los tenga el vecino, pero tenerlo cerca para poder ir andando.

Doce años después ha vuelto, ¿qué cambios ha visto al regresar a la alcaldía?

Nos hemos encontrado un Ayuntamiento que funciona, o que funcionaba, mejor dicho, muy mal, con un descontrol tremendo en el gasto. Una cantidad de gastos superfluos, un endeudamiento muy importante. Ha estado el PSOE gobernando ocho años, y eso siempre ocurre. El PSOE dice que gestiona muy bien, pero luego de gestión no hace nada y lo que hace es gastar y gastar y gastar, y sacar si hay del remanente para los gastos estos superfluos y el riego de dinero a cosas que no son imprescindibles,. Dejan los ayuntamientos en una mala situación económica. Y eso nos ha tocado hacer en este año que llevamos gobernando. No hemos podido hacer prácticamente obra porque por ejemplo aquí había un interventor y un secretario acumulado un día a la semana y una tesorera que había pedido el traslado al ayuntamiento y que se fue a los 15 días de entrar nosotros. Una situación absolutamente precaria en tema de gestión del Ayuntamiento. Nos hemos tenido que meter de lleno en arreglar primero el Ayuntamiento. Todavía no está arreglado, pero a finales de años lo habremos conseguido. No vamos a esperar otro año para hacer las inversiones, pensamos hacerlas ya a partir de este mes que viene: de infraestructuras, de jardines, de ahorro energético.

Pablo Jorge Herrero, alcalde de Navacerrada, el pasado 26 de junio en un momento de la entrevista Platón

¿Por qué sintió la necesidad de volver?

Yo la verdad que vivía muy bien, porque estaba jubilado. Viajaba mucho, leía mucho. A mí me llamaron de Génova y me dijeron que les echara una mano, que necesitaban presentar a una persona que pudiera conseguir una mayoría y que habían pensado en mí. Y el Partido Popular es mi partido desde hace muchísimos años, y aunque ahora viva mucho peor que cuando estaba jubilado, accedí a ese tema. Y la verdad es que luego siempre tienes el gusanillo ese de ver que tú puedes hacer las cosas con gente que te rodea, que no es solamente el alcalde, es toda el equipo de gobierno, de trabajar en conjunto y de ver que se realizan cosas que el pueblo necesita. Por eso volví.

¿Qué valoración hace del gobierno en este primer año?

Hago una valoración muy positiva, porque por lo menos hemos ya sabido cómo está la situación económica del ayuntamiento. Estábamos –estaban, la anterior corporación- viviendo por encima de nuestras posibilidades. Una media anual de 500.000 euros por encima de los ingresos del ayuntamiento.

¿El principal objetivo de la legislatura?

Estoy seguro de que Navacerrada es, no me atrevo a decir de los cinco, de los 10 municipios más turísticos de Madrid. Aquí en Navacerrada vienes un fin de semana y está el pueblo lleno. Nosotros queremos seguir ahondando en la vena turística y mejorar el tipo de turismo, aunque es un turismo bueno o muy bueno, pero queremos seguir dando una mejor y mayor oferta, y cuidando ese turismo por parte de la gente también del municipio, los bares, los restaurantes, que el trato sea un trato exquisito y que la gente quiera volver porque se distingue a este municipio de otros. Y luego tenemos que ahorrar mucho en energía, porque tenemos un gasto importante. Ahora mismo vamos a proveer a una buena parte de los edificios municipales de paneles electrovoltaicos para disminuir, aparte de la huella de carbono, el consumo de gasoil y de electricidad. Y, fundamentalmente, mejorar la estética del municipio, del casco urbano y también de los aledaños. Ahora ha salido una ayuda de la Comunidad de Madrid que para nosotros es importante poder conseguir, que es para el embellecimiento de los pueblos. Es una subvención que es trianual, un máximo de 200.000 euros anuales, para embellecer el pueblo. Y nosotros la necesitamos verdaderamente, la plaza necesita unos arreglos importantes.

¿Qué va a pasar con la estación de esquí de Navacerrada?

Nosotros somos pueblo interesado en la estación de esquí de Navacerrada. El inicio del boom del esquí fue más o menos en los años 60 y ha dado de comer a muchas familias. A nosotros nos parece mal que esas familias ahora, de pronto, dejaran de tener esos ingresos por un negocio que han mantenido y que han padecido muchos años. Hay que sufrir el clima del puerto en invierno. Ahora es un clima más suave, nieva mucho menos que antes y, por lo tanto, el uso de las pistas está bastante más restringido. Pero la Comunidad de Madrid, con la presidenta [de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso] y los municipios que somos propietarios del puerto –Navacerrada y Cercedilla– nuestra intención es no que siga, sino que aparte se mejoren las instalaciones. Que se haga una gran inversión en el Puerto de Navacerrada para que sea otro foco turístico de atracción. Creo que la gente o el pueblo de Navacerrada y el de Cercedilla hemos sido muy respetuosos con las instalaciones que había, y ahora lo que pretendemos es que si no hay bastante nieve como para tener una temporada larga como antes, sí tenemos nieve suficiente para unos meses y el resto poder montar a caballo, poder hacer senderismo, un montón de actividades. Eso es lo que hay que fomentar y llegar a conseguir un puerto de Navacerrada que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre con los ecologistas? Lo que ocurre en este país con los ecologistas es que están en contra de todas las cosas y a ellos les gustaría unas montañas solamente con piornos y el matorral que hay de alta montaña, y que no haya ninguna actividad más que el que uno pueda andar por el monte. Eso es un punto de vista. Lo admito pero no estoy de acuerdo. Creo que hay que pensar también en los pueblos, en su gente y en los negocios que llevan muchos años saliendo adelante.

¿Y confían en que no se vaya a cerrar?

Yo confío absolutamente en que no se va a cerrar. Nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el puerto de Navacerrada no se cierre sino que se fomente y que se mejore.