El Pequeño Nicolás, condenado a pagar 360€ por herir con cuchillo a un cocinero en 2019

El Juzgado de lo Penal Número 14 de Madrid ha condenado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', a pagar una multa de 360 euros por un delito leve de lesiones al considerar probado que, durante una discusión con la camarera de un restaurante, cogió un cuchillo y se encaró con un cocinero que pretendía que saliera del local y que resultó herido leve. Así consta en la sentencia, de este viernes y a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que en el juicio 'El Pequeño Nicolás' negara haber atacado al cocinero y asegurara que le agredieron a él sacándole "a golpes".

La jueza considera demostrado que el cocinero forcejeó con él para quitarle el cuchillo y que el propio Gómez Iglesias sabía que si lo mantenía en la mano podría herirle, como ocurrió, ya que "cuando el perjudicado forcejea para quitárselo es cuando se corta" en los dedos, en base a las declaraciones de testigos. "Se han practicado pruebas de cargo de entidad suficiente para enervar la presunción de inocencia de este acusado", subraya la juez para condenar a multa a Gómez Iglesias, al que le aplica la atenuante de dilaciones indebidas.

Los hechos se remontan al 19 de noviembre de 2019, sobre las 22.30 horas, cuando Gómez Iglesias --para el que la Fiscalía pedía 1 año y 9 meses de cárcel-- fue a cenar con un amigo a un restaurante madrileño, y, al percatarse de que le faltaba el móvil, increpó a los empleados del local porque creía que se lo habían robado. Eso sí, la juez absuelve al joven que le acompañaba, Rubén D.C., al no haberse acreditado que cometiera un delito de resistencia, por el que la Fiscalía reclamaba 10 meses de prisión y una multa por el delito leve de lesiones. Indica que no se ha probado que desobedeciera las órdenes de policías que estaban en el lugar de los hechos.

Para la Fiscalía, las lesiones son "atribuibles porque si no hubiese habido cuchillo no hubiese habido lesiones" y estaba "suficientemente acreditado" que ambos entraron al restaurante, que dejó el móvil en la barra que estaba detrás de él y que comenzó a reclamar el móvil que "según él" había perdido. 'El Pequeño Nicolás' negó en el juicio la versión de la Fiscalía e insistió en que no agredió a nadie. "En el momento que me sacaron a golpes salgo corriendo para ir al local de abajo y llamar al 112", expresó durante el interrogatorio, en el que mantuvo que le quitaron el móvil y que solo intentó que se lo devolvieran. Por su parte, su amigo defendió que el empleado se acercó a Gómez Iglesias "haciendo aspavientos con algo en la mano" que, según reconoció, resultó ser el móvil. Y señaló que no llegó a ver "la escena del cuchillo", pero que sí vio cómo le pegaban a 'El Pequeño Nicolás'.