El plan nocturno que está de moda en Madrid: una discoteca dentro de un vagón de metro

Madrid vuelve a reinventar su noche. En los últimos años, la capital ha experimentado una auténtica explosión de locales que buscan ofrecer algo más que copas y música: experiencias inmersivas, ambientaciones teatrales y propuestas temáticas que transforman la fiesta nocturna. Desde bares ocultos tras falsas paredes hasta coctelerías inspiradas en películas o épocas históricas, la creatividad reinventa el ocio madrileño.

En barrios como Malasaña, Chamberí o el barrio de Salamanca, los empresarios de ocio apuestan por diferenciarse con espacios cada vez más visuales, capaces de atraer tanto al público local como a los turistas que buscan un "plan diferente" en la capital. Instagram, TikTok y las reseñas online han convertido estos lugares en auténticos fenómenos virales. En ese contexto de innovación constante, las discotecas temáticas han dado un salto más: no solo reproducen ambientes, sino que aspiran a transportar a los asistentes a otro lugar o incluso a otra ciudad.

La discoteca de Madrid "dentro" del metro

"Chicos, acaban de abrir esta nueva discoteca en Madrid inspirada en el metro de Nueva York. La verdad es que está súper bien hecho. Tiene varias salas y finalmente llegas al vagón y luego ya a la discoteca. Encima abre de martes a domingo. Se llama Houdini y está en calle Serrano 41", contaba en TikTok @planesconbarbygant, una creadora conocida por recomendar planes en la capital.

Tal y como muestra en su vídeo, el local está inspirado en una estación de Metro, con pasillos decorados, señales urbanas, luces de neón y un vagón a tamaño real que da paso a la pista principal. Todo en su conjunto lo diferencia de otras discotecas tradicionales. Sin embargo, una de las características por las que más destaca, es por su estilo de música.

La casa de la música house en la capital

Houdinni (@houdinni.madrid) centra su propuesta musical en el Afro House y el House comercial, dos estilos que dominan actualmente la escena electrónica internacional. Según su programación, el club ofrece sesiones con DJs residentes y artistas invitados que adaptan el ritmo de la noche a un público joven y cosmopolita.

El local abre varios días a la semana, incluyendo fines de semana y algunas noches entre semana, según su agenda publicada en redes sociales. Las entradas anticipadas suelen situarse entre 20 y 25 euros, y en algunos casos incluyen una consumición. Esta flexibilidad le permite atraer a quienes buscan una alternativa distinta dentro de la oferta nocturna madrileña.