Bryan Adams, Sergio Dalma, Alice Wonder, Dan Millson... planes musicales para los próximos días

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas de éxitos y grandes giras, Bryan Adams se ha establecido como uno de los cantantes y compositores más aclamados de la música rock. Con un directo enérgico y emocionante que abarca hits de todos los tiempos, su larga trayectoria incluye 14 álbumes de estudio, siendo el más reciente Shine a Light, que nos presentaba en 2019 y que debutó en el número uno en las listas de álbumes en marzo de ese mismo año.

Su vertiente como compositor le ha valido numerosos premios y reconocimientos, incluidas tres nominaciones al Óscar en la categóría de mejor canción original, cinco nominaciones a los Globos de Oro y un premio Grammy por (Everything I Do) I Do It for You. Ha sido número 1 en más de 40 países y ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera.

Su sed de directo y su puesta en escena única han convertido a Bryan Adams en uno de los mejores cantantes de rock de nuestro tiempo. El artista está de nuevo de gira este año. Conocido en todo el mundo por su marca personal, que le define a la perfección como un icono, Bryan Adams regresa con So Happy It Hurts Live 22 y dos fechas confirmadas en nuestro país: tras Madrid, estará el próximo miércoles 2 de febrero en Barcelona.

¿Dónde? Wizink Center, Avenida Felipe II, a las 21:00 horas. Precio: Desde 42 €.

Creatividad en tiempos de confinamiento El álbum So Happy it Hurts (CD desde 15,99 €), programado para su lanzamiento el 11 de marzo de 2022, marca el número 15 para Bryan Adams. Presenta 12 nuevas canciones coescritas por él en los duros meses del confinamiento por el COVID-19. El álbum estará disponible en todas las plataformas digitales, así como en una variedad de formatos físicos, CD y vinilo.

Sergio Dalma

Un gran marco para una ocasión realmente especial, ya que Dalma llega cargado de energía positiva y buenas vibraciones y con un nuevo repertorio y canciones inolvidables. Tras cosechar incontables éxitos con su tour 30… y tanto, vuelve a la actualidad musical con Alegría, su nuevo trabajo discográfico, y una gira que presentará en Madrid el próximo 28 de enero.

Con este necesario paso adelante, el cantante de Sabadell demuestra que sigue en plena forma y nos presentará en el concierto algunos singles luminosos, como La noche de San Juan, donde juguetea con la rumba y los sonidos mediterráneos en un ejercicio de gran frescura. Es una canción que cuenta con su correspondiente versión en catalán.

Y los temas clásicos también estarán muy presentes en su actuación. No es poca cosa para un artista con más de 30 años de trayectoria, que cuenta en su haber con un buen puñado de temas que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. 2022 será el año del artista. De momento, tiene previsto realizar 17 conciertos y dos de ellos serán en Argentina. Un espectáculo que se concertó antes de la pandemia y que, por fin, podrá celebrarse. ¡Promete ser una noche muy especial!

¿Dónde? Café Berlín, a las 22:30 horas. Precio: Desde 25 €

21 discos y una impresionante trayectoria Alegría es el nuevo proyecto de Sergio Dalma, con diez temas completamente nuevos, dos bonus track y un único objetivo: transmitir la alegría y el optimismo que le caracteriza a sus seguidores. Un concepto sencillo, pero directo, y con el que Dalma quiere contagiar de la vitalidad que tanto le caracteriza, una sonrisa necesaria en estos momentos de crispación social. El proyecto lo capitanea La noche de San Juan, primer sencillo de este nuevo trabajo, que también puede disfrutarse en su lengua natal, el catalán. En la producción, Dalma vuelve a contar con Paco Salazar, para crear un disco con menos baladas y con más temas enérgicos.

Alice Wonder

Es el claro ejemplo de la llegada de un cambio generacional musical. Con apenas 24 años, la artista y compositora ha irrumpido con fuerza en la escena musical con una madurez artística que puede llegar a asustar a los más veteranos. Firekid (2018) fue el disco debut de Wonder, una auténtica supernova que puso voz a toda una generación que, aún en el mar de dudas acorde con su edad, posee un talento innato dispuesto a comerse el mundo. Ahora, la artista nos presenta en concierto Que se joda todo lo demás, que incluye varios singles de éxito, como Por si apareces, Corazón mármol o No te vayas.

¿Dónde? Teatro Circo Price, a las 20:00 horas. Precio: Desde 20 €.

Dan Millson

Una de esas potentes y desgarradoras voces que provocan escalofríos es la de Millson. Británico, pero criado en España, lanzó su primer EP, titulado Little Box of Treasures, en 2017. Le siguió poco más adelante el single Shine a Light, que se convirtió en la banda sonora de la campaña publicitaria de la DGT en 2018. Con su visceral directo, acompañado simplemente de su guitarra, no ha parado de moverse, girando por España, pero también por Italia, Suecia, el Reino Unido o los Estados Unidos. Ahora, nos presenta su álbum Get out of this. Como telonera: Marina Moon.

¿Dónde? Sala El Sol, a las 21:30 horas. Precio: Desde 12 €.

David Montañés

Pianista de formación clásica y técnica virtuosa bregado en el campo del rock, nos presenta los temas de su disco, Juerga y vino. El músico granadino explora la música tradicional andaluza y trata temáticas diversas, como el amor y la amistad. La canción que da título al nuevo disco es la más folclórico-festiva.

¿Dónde? Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, el 28/01, a las 20:30 horas. Precio: Desde 18 €.

Fuel Fandango ,

Formado por el productor Alejandro Acosta y la cantante cordobesa Cristina Manjón, el dúo presenta Romances, el nuevo EP en el que están trabajando y que está compuesto por canciones inéditas en las que cuentan con la colaboración de diferentes artistas.

¿Dónde? Teatro Circo Price, el 02/02, a las 20:00 horas. Precio: Desde 20 €.

Isma Romero

El artista valenciano, considerado como parte de la nueva generación del rock español, ofrece un concierto donde presentará su último EP completo, titulado La Leyenda. Tiene dos álbumes en su trayectoria musical.

¿Dónde? Sala El Sol, el 03/01, a las 21:30 horas. Precio: Desde 12 €.