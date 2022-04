Siete conciertos para una Semana Santa llena de rock

1. Celtas Cortos

Fundada en 1984, esta veterana banda ha llegado a vender más de dos millones de discos. Por estas fechas, se convierten en tendencia en internet. La sintonía y la canción más popular del grupo vallisoletano, 20 de abril, es el himno de toda una generación. En este concierto, que no por casualidad coincide con la misma fecha, el grupo interpretará en directo algunos de los últimos trabajos de su extensa y mítica carrera, además de las canciones clásicas que todos recordamos.

Un espectacular concierto de la banda en una de las salas míticas de Madrid, un directo lleno de potencia y buenos temas. Sus miembros han explicado que la letra de esta emblemática canción nació en una noche solitaria en la que, al cantante de la banda, como dice la canción, le invadió la melancolía por situaciones personales. Y, por si lo preguntan, la Cabaña del Turmo sí existe. Es un refugio de montaña en Huesca

¿Dónde? Teatro Eslava. Arenal, 11. 20/04, 21:30 h. Precio: Celtas Cortos Desde 22 €

2. Rock con Ñ

Que quede claro. No se trata de un tributo, sino de formar una banda con músicos de algunos de los grupos más emblemáticos de la época y pasar un buen rato recordando algunos de los himnos de los ochenta. Músicos de bandas legendarias como Asfalto, Topo, Burning, Sangre Azul y Cráneo rescatan canciones de sus antiguos grupos, temas con los que hicieron historia.

Con una gran puesta en escena, propia de las mejores bandas nacionales, y seis o más músicos en el escenario, en el repertorio de esta noche, sonarán canciones de Miguel Ríos, Barón Rojo, Tequila, Ramoncín, Alarma, Barricada, Leño, Sangre Azul, Moris y un largo etcétera.

¿Dónde? Sala Copérnico. Fernández de los Ríos, 67. 21/04, 21:00 h. Precio: Desde 18 €.

3. Curses

Actualmente vive en Berlín, pero nació en Nueva York. Curses está a punto de lanzar su segundo álbum, Incarnadine. Conocido por mezclar su guitarra al estilo Morricone con elementos musicales del rock de principios de los 80, sigue ampliando los límites de estas referencias. Presentará temas de su nuevo trabajo.

¿Dónde? Teatro Eslava, 15/04. 00:30 h. Precio: 20 €.

4. Pinceladas sonoras

La pianista Cristina Sanz Hernán interpretará un programa que varía mensualmente, al igual que la ubicación del piano en el edificio. Cada día habrá 3 pases (12, 13 y 16 h) de una duración aproximada de 20 minutos. En esta ocasión, el programa incluye obras de Wolfgang Amadeus Mozart y Robert Schumann.

¿Dónde? Museo del Prado (Sala 51, Edificio Villanueva), 19/04, 12:00, 13:00 y 16:00 h. Precio: Gratuito con la entrada (15 €).

5. Eagles of Death Metal

24 años de carrera lleva este grupo de rock alternativo. En este concierto, ofrecerán una recopilación de todas sus grandes canciones. Creado en 1998, su primer álbum salió en 2004 y sus sintonías se convirtieron en anuncios de televisión. I Only Want You fue parte de la banda sonora del juego de PS2, Gran Turismo 4.

¿Dónde? La Riviera, 21/04, 21:00 h. Precio: Desde 29,50 €.

Jesse Hughes, izda. y Josh Homme, miembros fundadores de Eagles Of Death Metal

6. Suite Gades

Espectáculo en el que se representan algunas coreografías míticas de Antonio Gades, bailarín y figura irrepetible de las artes escénicas del siglo XX. Creadas por el propio Gades para tablao, bajo la dirección artística de Stella Arauzo, impregnadas de actualidad y vanguardia, con un estilo único e irrepetible.

¿Dónde? Teatro Magno. Horario: De J a S, a las 18:00 y a las 20:30 h; D, a las 17:00 y a las 19:30 h. Precio: Desde 45 €.

7. Influjo

Tercera edición del festival Música Antigua de Madrid (MAM), que cuenta con la participación de especialistas de interpretación histórica de Europa. Se tocarán obras de M. Canales, J. Teixidor y W. A. Mozart.

¿Dónde? Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, 20/04, 20:00 h. Precio: Desde 16 €.