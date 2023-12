El Pleno reprobará a Ortega Smith y exigirá sus actas

A pesar de que en el pasado no se haya actuado con la misma contundencia, la política española da un paso al frente ante los comportamientos inapropiados en los organismos públicos. Las denuncias y críticas contra la conducta de Ortega Smith –quien tiró violentamente la botella de un edil de Más Madrid (Rubiño) durante un pleno– no han cesado en la última semana y la consecuencia no se ha hecho esperar. Después de que Almeida le invitara a abandonar su acta, hace dos días lo corroboraba Díaz Ayuso y ayer Núñez Feijóo. Todo ello, mientras en Más Madrid exigían su reprobación en la próxima sesión plenaria.

Así, ayer el alcalde de Madrid anunciaba que el día 4 de enero se celebrará el Pleno de reprobación del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, solicitado por Más Madrid y PSOE. «Dada la gravedad de los hechos que motivan este pleno hemos entendido que se tenga que celebrar a la mayor brevedad posible», comunicaba ayer Almeida, recordando que su partido ha sido muy crítico «desde el primer momento» con la conducta de Ortega Smith.

Entre los propósitos que persigue este pleno de reprobación están que el Ayuntamiento de Madrid muestre «su más absoluta condena y rechazo a la actitud de Ortega Smith-Molina, absolutamente contraria a las normas de conducta a las que se debe cualquier representante del pueblo madrileño, así como a los principios democráticos de convivencia, y a la debida cortesía y el respeto a las normas de orden y de funcionamiento de los órganos municipales que, conforme al artículo 12 del Reglamento Orgánico del Pleno, debe presidir su comportamiento». Pero no se limita a ello, para también «exigir al miembro de Vox que abandone su cargo de concejal y entregue el acta, tal y como ha ocurrido en ocasiones precedentes y que de no hacerlo voluntariamente, así se lo exija la organización política de la que forma parte». Por último, Más Madrid demanda también que el Pleno le requiera «que abandone su cargo de diputado nacional y entregue el acta de diputado y que de no hacerlo voluntariamente, así se lo exija la organización política de la que forma parte». De este modo, los tres puntos no solo hacen referencia a la responsabilidad de Ortega Smith de sus actos, sino también a la de la formación Vox, a la que representa en ambos organismos públicos.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo compartía ayer que en su opinión, «sí que tendría que dejar el acta» porque la conducta de Ortega Smith es «reprochable e inadmisible». «Lo que no acepto son las falsedades ni las dobles morales», añadía para recriminar a Sumar que en 2013 no condenó, sino que «aplaudió una conducta aún más grave». Se refería así a cuando Xosé Manuel Beiras se dirigió a su escaño de presidente de la Xunta a insultarle y soltar un puñetazo, ha relatado. Según Feijóo, «el mismo partido que ahora le pide al señor Ortega Smith la máxima responsabilidad, aplaudió este tipo de actuaciones, más grave si cabe, en el caso del Parlamento gallego». Feijóo recalcaba así ayer que en aquel momento la ahora líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, era la portavoz del grupo de Beiras en el Parlamento gallego y «no solamente no lo censuró ni pidió la dimisión del diputado, sino que le aplaudió».