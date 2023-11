Polémica: Más Madrid, PSOE y Vox se unen contra Almeida en el Día contra la Violencia de Género

Pugna política y compromiso ciudadano. Ambas cosas han tenido lugar hoy en Madrid. Por un lado, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto el foco en las adolescentes y jóvenes en su acto institucional por el Día internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, el 25N, recordándoles que no están solas y que el chantaje emocional o situaciones que han podido normalizar, como espiar el teléfono o preguntar por qué hay una conexión tan tardía en WhatsApp, "no es amor sino control". Por otro, Más Madrid, PSOE y Vox se han unido en el rechazo mostrado a la decisión del Gobierno municipal de dejar a la oposición fuera del acto institucional convocado por el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, el 25N, e incluso ha llevado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, a acusar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de ser un "tirano" y un "dictador".

El acto principal, en el que no han sido invitados los grupos políticos a tomar la palabra, ha contado con testimonios de chicas supervivientes de violencia machista, todas ellas con orden de protección, motivo por el que no han estado físicamente en CentroCentro sino que han contado su testimonio a través de un vídeo. Son atendidas psicosocialmente y jurídicamente en los tres Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género.

"Me controlaba el tiempo, me decía que se tardan cinco minutos en llegar a casa desde clase, que dónde me había metido y con quien. O que tenía que verle porque en esa semana no nos habíamos visto ningún día", ha relatado una de las víctimas, que ha dado cuenta de su historia de "control y celos".

Otra superviviente coincidía con ella en que lo que su expareja buscaba era "atar en corto". "¿Te quiere o te quiere dominar? Porque esa persona no te está queriendo bien", le preguntaba la terapeuta. Una de las víctimas ha apelado a la importancia de "hablar con el entorno", contarlo. "Igual que si vas en un tren equivocado te cambias de estación, aquí lo mismo", ha razonado.

"Nunca te imaginas que le pueda pasar a tu amiga"

Sí que han subido al escenario de CentroCentro dos jóvenes, Teresa y Juan, que han dado testimonio de cómo es vivir la violencia de género de cerca, cuando la sufre una de tus amigas. En su caso son amigos "desde el colegio".

Son personas concienciadas, "en primera fila" en las manifestaciones feministas, pero "nunca te imaginas que le va a pasar a tu amiga". "Hay que estar con los ojos abiertos porque parece que siempre lo vemos lejano pero le puede pasar a todas las mujeres", han constatado.

Teresa y Juan han narrado cómo vivieron la violencia que sufría su amiga con tan solo 19 años "desde la impotencia y la desesperación" y siempre recordándole algo, "que no estaba sola". "Tienes que colocarte a su lado desde la complicidad, no desde el juicio", han expuesto.

Polémica

La portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición, Rita Maestre, ha reclamado que los "representantes legítimos del pueblo madrileño" puedan expresarse en el acto institucional del 25N frente a lo que ha ocurrido hoy, su ausencia "por primera vez en la historia de este Ayuntamiento". La concejala de Vox Carla Toscano también se ha unido al rechazo por no poder participar en el acto institucional. "No vamos a tener voz en el acto que organiza el Ayuntamiento de Madrid porque el alcalde Almeida ha considerado que es un acto sólo para el Partido Popular", ha reprochado la concejala.