Primera piedra en La Solana: así será este nuevo barrio de Madrid en 2027

El distrito de Valdebebas tiene ya en marcha un nuevo barrio: más de un millón de metros cuadrados, 292.000 de ellos dedicados a zonas verdes y 1.400 nuevas viviendas, el 46 % protegidas. Se trata de La Solana: el "remate urbanístico" y el nexo entre La Moraleja y el ámbito de la Ciudad Aeroportuaria y el parque de Valdebebas. Un proyecto con una inversión de 74 millones de euros, costeados por la Junta de Compensación del ámbito, y que verá la luz en 2027 tras dos años de trabajos.

El alcalde de Madrid, acompañado de la vicealcaldesa Inma Sanz y el delegado de Movilidad, Medio Ambiente y Urbanismo, Borja Carabante, presidió el inicio de las obras. "No ha sido un periodo fácil. Se han tenido que superar todo tipo de obstáculos. Pero el compromiso por desarrollar este ámbito ha hecho que hoy podamos colocar esta primera piedra", comenzó Martínez-Almeida.

El regidor encuadró el proyecto en uno de los grandes debates sociales: la vivienda. No en vano, se edificarán 1.393 hogares. "Afrontamos el problema de la vivienda no sólo de manera aislado, sino también con la generación de espacios públicos adecuados que cumplan con la expectativa de calidad de vida que nos demanda la sociedad. En eso, La Solana va a ser un auténtico ejemplo. No sólo se trata de viviendas. Hablamos de 292.000 metros cuadrados de zonas verdes, de nuevas formas de movilidad, de espacios dotacionales...", explicó el alcalde. Todo ello "desde lo público", ya que participa la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), pero en colaboración con lo privado, con "unos derechos de superficie que permitirán 4.000 nuevas viviendas en la ciudad de Madrid".

De hecho, al norte, en las proximidades del municipio de Alcobendas, se plantearán manzanas de vivienda unifamiliar con un máximo de tres alturas, con viarios interiores y espacios libres comunes. Mientras, en el interior y al este del ámbito, se proyectarán manzanas con bloques de vivienda colectiva de baja densidad (cuatro plantas). Respecto al uso terciario comercial, su superficie edificable alcanza los 8.500 m², lo que supone el 3 % del total.

Además de nueva vivienda, el proyecto ordena los usos y las edificaciones del ámbito, de forma que el paisaje urbano se integrará con el medio natural "en una relación respetuosa y productiva para ambos", según afirmaron desde Cibeles en 2023 tras la aprobación del plan. Así, se protegerán tanto el arroyo de Valdebebas como sus vaguadas, además de la ampliación y finalización del parque de Valdebebas existente.

Por otro lado, se diseñará un nuevo trazado para la vereda de los Toros. Se trata de la antigua vía pecuaria que pasará de los 18.300 m² de superficie a los 27.000 m². Mientras, el antiguo Mirador de La Solana, un punto elevado situado en una posición muy céntrica, será también objeto de actuación, ya que se convertirá en un "espacio de encuentro" con vegetación y árboles "pensados para remarcar su valor simbólico".

Además, el proyecto potenciará la movilidad peatonal y ciclista y se marca como objetivo facilitar el acceso al transporte público, reducir el tráfico motorizado privado en los desplazamientos internos y evitar el tráfico de paso. Y es que, señalan desde Cibeles, la intervención tiene como eje central el espacio público, nexo de relaciones sociales y culturales.

Por último, un total de 46.500 m² serán utilizados para servicios colectivos (equipamientos, servicios públicos y deportivos), 141.500 m² estarán destinados a viario local y 45.000 m² a vía pública principal. Además, más de 100.000 metros cuadrados del suelo tendrán usos dotacionales privados que "den servicio a los vecinos de Madrid".