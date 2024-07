La Puerta de Alcalá será una pasarela de moda el próximo 7 de septiembre

Las pasadas navidades, la Puerta de Alcalá estrenó su renovado aspecto tras cerca de un año de trabajos. Entonces, se retiró el último andamio que quedaba en pie, culminando así la rehabilitación de varios de sus puntos estratégicos: la consolidación estructural de los grupos escultóricos, la sustitución del plomo de la cubierta, el tratamiento de la piedra en todas las fachadas... Ahora, es el momento de lucir el emblemático monumento, uno de los más fotografiados, y posiblemente el más fotogénico, de la capital, y que pasa así a ser parte activa de la vida de la ciudad y de sus grandes acontecimientos. Una de las mayores apuestas en ese sentido se producirá el próximo 7 de septiembre, día en el que se inaugurará la Semana de la Moda en Madrid.

Tal y como informa el Área de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, la Puerta de Alcalá acogerá el gran desfile inaugural de Madrid es Moda, dentro de la Semana de la Moda de Madrid, que tendrá lugar en la capital hasta el 11 de septiembre en diversos emplazamientos de la ciudad. Un evento que será la antesala de la celebración de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, entre el 12 y el 16 del mismo mes. El desfile estará organizado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través del programa Madrid Capital de Moda.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, recordó que, con este evento, Ayuntamiento dará comienzo al nuevo curso político tras el periodo vacacional. Un acontecimiento, por otro lado, que proyectará a nivel nacional e internacional la fusión del gran patrimonio cultural de la capital y el talento de los diseñadores.

50 modelos

Como recuerdan desde Cibeles, en anteriores ediciones, el Conde Duque, la plaza de Colón, el paseo del Prado, las inmediaciones de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Antropológico o Serrería Belga fueron la sede del acto inaugural de la Semana de la Moda. Ahora, por primera vez, el monumento de la plaza de la Independencia, de más de 250 años de historia, acogerá el desfile de 50 modelos, que lucirán las creaciones de los diseñadores participantes. La pasarela estará circundada por un patio de butacas con 400 localidades situadas frente al monumento. Con todo, el desfile se podrá seguir también desde distintos emplazamientos de la ciudad, gracias a una realización por streaming en directo del evento.

Hidalgo subrayó que la elección de la Puerta de Alcalá para la cita supondrá un evento «excepcional», convirtiendo un «emblema patrimonial de la ciudad de Madrid, y también del Paisaje de la Luz», en «el mejor escenario para poner en valor el talento de los diseñadores españoles y las creaciones de autor». Así, la Semana de la Moda, fruto de la «necesaria colaboración público-privada», situará a Madrid «a la cabeza de la industria internacional de la moda».

En líneas generales, el desfile tomará como inspiración elementos icónicos de la cultura madrileña: los grandes volúmenes, las capas, madroñeras, los tocados, los cestos... Todo ello, partiendo del conocimiento y la calidad del trabajo artesano, «festejando una forma de vivir pausada y alegre». Así, la inauguración también contará con una pieza de audio creada para la ocasión, que supondrá una fusión de la tradición madrileña y la vanguardia internacional.

En todo caso, la Puerta de Alcalá no será el único escenario elegido para presentar las nuevas colecciones de la temporada otoño- invierno. Hasta el 16 de septiembre, el monumento de Alfonso XII del Estanque del Retiro, la feria de libros de la Cuesta de Moyano, los patios de la Real Academia de San Fernando o los jardines de la SGAE serán también testigos directos de los desfiles.

En lo que respecta al evento Madrid es Moda, comenzará el 8 de septiembre y continuarán hasta el 11 de ese mes. Durante esos cuatro días se celebrarán alrededor de una treintena de citas, con firmas como Acromatyx, Anton Heunis, Canarias Islas de Moda, Carlota Barrera, Coconutscankill, Corsicana, Daniel Chong, Devota & Lomba, Dolores Cortés, Dominnico, Duyos, Evade House, García Madrid, Javier de la Fuente, Juan Avellaneda x See Iou, Juan Vidal, Juanjo Oliva, Leandro Cano, Maison Mesa, Malne, María Lafuente, Miguel Marinero, Moisés Nieto, Nicolás Montenegro, Odette Álvarez, Oteyza, Pedro del Hierro, Peñalver Brand, Pilar Dalbat, Roberto Torretta, Roberto Verino, Teresa Helbig, The Extreme Collection, Tíscar Espadas y WE ARE SPASTOR.

Ya el día 12, y hasta el 16, será el turno de la edición número 80 de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, contando para la ocasión con Angel Schlesser, Isabel Sanchis, Hannibal Laguna, Berhanyer, JCPajares, Álvaro Calafat y Malne, entre otros.

El Ayuntamiento recuerda que eventos como estos son parte de la «apuesta municipal» por la industria de la moda en la capital, con la que se pretende «incentivar» la participación de los diseñadores en la Semana de la Moda de Madrid y otros eventos sectoriales de interés. Algo que va en la línea de consolidar el posicionamiento de la ciudad como capital de moda y foco de atracción de talento.

De hecho, el Consistorio, apuntan, aprobó recientemente una nueva convocatoria de ayudas al sector de la moda, correspondientes al año 2024 por valor de 500.000 euros, ampliables hasta en otros 500.000 euros. Estas ayudas, impulsadas por el Área de Economía, Innovación y Hacienda a través de su programa Madrid Capital de Moda, podrán solicitarse entre el 15 y el 31 de julio en la sede electrónica del Ayuntamiento.