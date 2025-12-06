El Real Teatro de Retiro celebra la Navidad con una programación para toda la familia

El Real Teatro de Retiro inicia su tercera Navidad con una programación especialmente diseñada para todos los públicos, que se extenderá desde este sábado hasta el 5 de enero. El espacio infantil del Teatro Real acogerá más de 30 funciones que combinan música, danza y propuestas participativas.

La temporada arranca con el Concierto de Navidad, bajo el título Marimba Festiva, ofrecido por el reconocido intérprete Conrado Moya junto al grupo de percusión BOOST, en funciones los días 6 y 7 de diciembre. A lo largo de las fiestas, el teatro ofrecerá seis propuestas distintas, entre ellas el ballet El Cascanueces, ya con todas las localidades agotadas, los tradicionales conciertos de villancicos, un taller de valses, el espectáculo de danza Va de Bach (una producción de Aracaladanza en colaboración con el teatro) y la nueva cita Miniclásica: descubriendo la Polifonía.

A partir del 20 de diciembre, la Sala Pacífico reunirá a varios coros infantiles, entre ellos el CEIP Daniel Martín, la Escolanía de Segovia, el Coro Joven Compañía Marand Musical y el Coro Infantil Las Veredas, que protagonizarán parte de la programación navideña.