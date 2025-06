La reforma de la EBAU provoca una bajada generalizada de notas en 2025

La EBAU 2025 ha traído consigo una importante transformación en el diseño y la corrección de las pruebas que, según estimaciones de universidades como la Carlos III de Madrid (UC3M), podría traducirse en una bajada generalizada de calificaciones. Esta disminución de las notas afectará previsiblemente a las notas de corte de acceso a la universidad, que, según la UC3M, "pueden disminuir más de medio punto" con respecto al curso anterior.

El motivo principal es la entrada en vigor del Real Decreto 534/2024, de 11 de junio, que introduce un nuevo modelo de prueba enfocado en la evaluación competencial. Entre las principales novedades destacan la reducción drástica de las preguntas tipo test o de elección múltiple —que en años anteriores permitían responder por descarte— y la incorporación de un mayor número de ejercicios abiertos, de desarrollo y de argumentación.

Los nuevos criterios de corrección otorgan más peso a la capacidad de análisis, la coherencia argumentativa y la expresión escrita, lo que exige al alumnado un mayor nivel de elaboración en sus respuestas. Además, la aplicación de este nuevo modelo se ha hecho sin un periodo de transición suficiente, lo que ha dificultado la adaptación tanto de centros educativos como de estudiantes. Muchos alumnos se han enfrentado a exámenes con una estructura diferente a la que habían preparado durante el curso, dependiendo de las directrices marcadas por sus comunidades autónomas.

En un comunicado emitido este viernes, la Universidad Carlos III de Madrid aclara que las notas de corte no las establecen las universidades, sino que se determinan una vez asignadas todas las plazas disponibles en cada grado. La nota de corte corresponde a la calificación del último estudiante admitido. Por ello, advierten que el descenso en las medias podría implicar una disminución significativa en los umbrales de acceso a titulaciones que en años anteriores requerían notas especialmente altas.

La UC3M, que oferta grados muy demandados con elevadas notas de corte, anima al estudiantado a no dejarse guiar únicamente por las referencias del curso anterior, ya que este año la situación es excepcional. Además, recuerdan que durante el periodo de inscripción —abierto hasta el 27 de junio para estudiantes nacionales y hasta el 7 de julio para el alumnado internacional— es crucial ordenar las titulaciones por preferencia real, ya que no hay penalización por no acceder a las primeras opciones si la nota no es suficiente.

La convocatoria extraordinaria se celebrará del 21 al 24 de julio. Será entonces cuando se confirmen las tendencias en las calificaciones y se puedan extraer conclusiones más precisas sobre el impacto de la reforma de la EBAU. Sin embargo, las primeras señales apuntan a un reajuste significativo del sistema de acceso a la universidad en España.