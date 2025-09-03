Una reyerta en Puente de Vallecas deja tres heridos por arma blanca

Madrugada complicada para los servicios de Emergencias de Madrid. Tres jóvenes de entre 20 y 30 años resultaron heridos por arma blanca durante una reyerta en la madrugada de este miércoles en la avenida Monte Igueldo del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Según informó Emergencias Madrid a primera hora de esta mañana, Samur Protección Civil atendió a los tres jóvenes en el lugar de los hechos. Uno de ellos sufrió una herida profunda en la zona posterior del cuello sin afectación cardiovascular, aunque los sanitarios le trasladaron en estado grave al Gregorio Marañón.

Otro de ellos también fue trasladado al Marañón por contusiones y una herida en la barbilla. El tercero tenía heridas y contusiones en las manos pero el personal de emergencias pudo curarle en ese momento y posteriormente se fue con la Policía Nacional hasta comisaría para declarar sobre lo ocurrido.