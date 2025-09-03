La DGT lo confirma: este es el nuevo radar que ya multa en Madrid si vas a más de 80 km/h

La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa con su labor de vigilancia y control en las carreteras españolas, especialmente en los puntos considerados como más conflictivos por su alta siniestralidad. En este contexto, la Comunidad de Madrid, una de las regiones con mayor densidad de tráfico del país, ha visto reforzada su red de cinemómetros con la activación de un nuevo dispositivo que ya ha comenzado a sancionar los excesos de velocidad.

Este nuevo radar se suma a los más de 250 que ya operan en la región, con el objetivo de reducir la velocidad en un tramo de alta concentración de vehículos y, por ende, disminuir el riesgo de accidentes. La medida se enmarca dentro de la estrategia de la DGT para mejorar la seguridad vial, que incluye no solo la instalación de nuevos radares, sino también campañas de concienciación y un aumento de la vigilancia en las carreteras. La noticia ha generado un gran interés entre los conductores madrileños, que ahora deberán prestar especial atención a la velocidad en una de las vías de acceso a la capital.

El nuevo radar de la M-14

El nuevo radar se encuentra ubicado en el kilómetro 1,68 de la autovía M-14, en sentido creciente, una de las principales vías de acceso al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La elección de este punto no es casual, ya que se trata de una zona con un elevado volumen de tráfico y donde se han detectado con frecuencia excesos de velocidad por parte de los conductores que se dirigen o salen del aeropuerto.

El límite de velocidad en este tramo está establecido en 80 kilómetros por hora, y el radar ha comenzado a multar desde el 1 de septiembre, tras un período de prueba en el que las sanciones eran meramente informativas. Ahora, las posibles sanciones son las siguientes:

Entre 81 y 110 km/h : 100 euros

: 100 euros Entre 111 y 130 km/h : 300 euros y la retirada de 2 puntos

: 300 euros y la retirada de 2 puntos Entre 131 y 140 km/h : 400 euros y la retirada de 4 puntos

: 400 euros y la retirada de 4 puntos Entre 141 y 150 km/h : 500 euros y la retirada de 6 puntos

: 500 euros y la retirada de 6 puntos Más de 151 km/h: 600 euros y la retirada de 6 puntos

Los radares en Madrid: líderes en sanciones

La Comunidad de Madrid no solo se destaca por su alta densidad de tráfico, sino también por albergar alguno de los controles de velocidad más activos de toda España. De hecho, y según los datos correspondientes a 2024, se trata del radar ubicado en el kilómetro 20 de la autovía M-40, que, a pesar de reducir su actividad con respecto al año anterior, registró un total de 74.873 sanciones.

A lo largo del año 2024, los radares gestionados por la Dirección General de Tráfico (DGT) impusieron un total de 303.124 multas por exceso de velocidad en la Comunidad de Madrid. Esta cifra la sitúa entre las regiones con mayor número de infracciones de este tipo. Con la incorporación de nuevos dispositivos como el de la M-14 y la continua vigilancia en los puntos de mayor siniestralidad, la DGT mantiene su estrategia de control de velocidad como una herramienta clave.