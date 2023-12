Los Reyes Magos solidarios que trabajan para que nadie se quede sin regalo

Desde el año 2007, los Reyes Magos no solo vienen de Oriente. Paloma Lladó lleva 15 años trabajando para que nadie se quede sin regalo, desde que comenzara esta iniciativa para los niños de una casa de acogida. Así, desde un espacio en la calle Serrano, cedido por los Jesuitas varios voluntarios gestionan cientos de envíos y regalos destinados a residencias y centros de acogida o colectivos sin recursos.

Proyecto Reyes Magos de Verdad es una de esas iniciativas que recuerda el auténtico sentido de la Navidad, sacando el lado más solidario de la sociedad para que todo el mundo pueda disfrutar de estas fechas y sus tradiciones. También resulta una buena oportunidad para abandonar el carácter consumista y comercial que también envuelve a esta época del año, para olvidarse por un momento de uno mismo y la familia y pensar más allá.

Este edificio de los Jesuitas ofrece una imagen sinigual estos días. Nada recuerda tanto a la infancia como los envoltorios que nos hacían soñar cada mañana del 6 de enero. El papel de regalo envuelve estos días estas dependencias de la calle Serrano –rodeada de las tiendas más lujosas de la capital– como si de la propia oficina de Papá Noel se tratara.

Pero incluso los reyes magos no serían nada sin sus pajes. Por ello, decenas de voluntarios acuden estos días a esta improvisada oficina para colaborar en el almacenamiento, clasificación o reparto de todos los regalos que nacen de la solidaridad. Porque si es cierto que estas fechas impulsan este tipo de gestos, también lo es que a veces no resulta fácil encontrar información precisa sobre dónde y cómo donar, aunque suene a excusa. Proyecto Reyes Magos de Verdad supone una gran oportunidad para protagonizar ese gesto de solidaridad que acumulamos durante todo el año y para el que tanto cuesta poner fecha y destino. Sin embargo, estas asociaciones se esfuerzan por recordar que la necesidad no solo sacude en Navidad, sino que muchos colectivos requieren de la ayuda ajena durante todo el año, para lo que hay que convertir en hábito lo que suele ser un gesto puntual.