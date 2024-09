RISSE: Pequeñas esculturas «made in» Madrid y que te levantan el «look»

Desde hoy y hasta el domingo, 15 de septiembre, se celebra Madrid Joya. El evento comercial y principal instrumento para la difusión de tendencias y novedades de sector de la joyería que organiza Ifema Madrid. Un espacio único para los profesionales, donde presentar y descubrir nuevos productos y marcas y generar oportunidades de negocio. Entre las novedades de este año, podemos encontrar la marca de joyería madrileña RISSE, que se presenta hoy mismo. Detrás de ella está Sara Correa, que acaba de introducirse en el sector después de sentir lo que ella misma define como un «flechazo».

Estudiaba Diseño de Moda, pero nada le encantaba, hasta que escogió la asignatura de joyería y todo cobró sentido. Confiesa que siempre ha sido de las personas que visten con prendas de ropa básicas y colores neutro pero que un día sintió que quería cambiarlo y se lanzó a comprar ropa más extravagante. «Me di cuenta que eso no me gustaba y que no funcionaba, entonces empecé a probar con accesorios más llamativos y ahí entendí que la joyería es capaz de aportar personalidad a un look de lo más básico». Bajo esos valores creó RISSE.

Correa concibe la joyería como una pequeña escultura que te pones encima. Por eso, su cliente ideal tiene que saber apreciar la artesanía y el arte. «Gracias a mi formación es donde encuentro la inspiración», indica. Fabrican bajo pedido y en talleres locales, lo que hace que sus piezas sean muy especiales y estén hechas con mucho cariño. «También lanzaremos un a línea de piezas únicas para personas que buscan algo todavía más exclusivo y un servicio de diseño personalizado para ayudar a la gente a diseñar su joya perfecta», explica. Dice que sus joyas no son generalmente bonitas, sino que tienen algo más. «Quiero que la gente que las compre sienta una conexión más profunda con ellas. Son joyas grandes que te provocan algo más que llevar algo bonito». Por el momento, sus creaciones se centran en anillos, pendientes, earcuffs y collares. Y apuesta por el oro, plata y las piedras preciosas y semipreciosas. A diferencia de otras marcas, el primero de nueve kilates, por las buenas propiedades que este ofrece y por el bajo coste en comparación con el de dieciocho, más habitual en las joyas de oro.

A pocas horas de su debut, confiesa estar nerviosa pero segura del producto que ha conseguido crear. No es su su primera vez en Ifema, el año pasado visitó esta feria en calidad de estudiante pero se alzó con la victoria en uno de sus concursos. «Gané y gracias a eso empecé a formar parte de la Asociación Española de Diseñadores de Joyas de Autor (AJA)». Eso le ha dado la oportunidad de volver a Madrid Joya. «Mi objetivo es acercar a la calle las joyas de autor, poner en valor nuestro trabajo y concienciar del consumo consciente».