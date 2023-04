El salón de Gourmets con más novedades

La 36 edición del salón de Gourmets es, una vez más, Pasarela de todos los sabores, saberes y productos. Desde ayer hay algo diferente en Madrid porque, como cada año, todos los amantes de la materia prima y de la innovación alimenticia se concitan como un reclamo. Así, más de 2.000 expositores presentan sus productos más relevantes, muchos de ellos novedades que, con total seguridad, sorprenderán al público profesional. Bebidas con y sin alcohol, untables y snacks ideales para picar entre horas de manera saludable y todo tipo de productos que demuestran el enorme dinamismo del sector de las bebidas y alimentos de alta calidad. Muchos de ellos se expondrán en las dos zonas temáticas del salón: la Innovation Area, para los nuevos productos exhibidos en el salón, y la Organic Exhibition Area, en la que se muestran nuevos productos ecológicos

Una ginebra con algas

Los más de 100.000 visitantes profesionales que recorrerán los más de 70.000 m2 de SG –chefs, compradores de grandes superficies, cadenas hoteleras, tiendas delicatessen, distribuidores y restauradores, entre otros– se van a encontrar con no pocas sorpresas. En el apartado de destilados, hay referencias tan curiosas como la que trae GinMachine, una compañía madrileña que presenta Algae Premium Gin, una ginebra que tiene la particularidad de haber sido destilada a partir de algas, y que ofrece unos interesantes matices marinos. Desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Weisshorn Destilería trae a Ifema su brandy Soundcast, una edición limitada de 400 botellas que, durante 14 meses, se sometió a una vibración con música todos los atardeceres durante 46 minutos; en total, 328 horas de música para un brandy exquisito. Para seguir brindando con novedades, Magnifique Brands aporta los champagnes de Héloïse Lloris, y que pueden presumir de ser los únicos que, además de ser elaborados con altísimos estándares de calidad, se presentan en botellas acabadas en oro de 24 quilates, oro rosa de 18 quilates o paladio.

El sector del AOVE también ofrece singularidades propias de los sibaritas más exigentes. Alcalá Oliva (Alcalá la Real, Jaén) llega a Madrid con exquisitos aceites aromatizados al ajo, al limón, a la guindilla y a la trufa, mientras que Mykés Gourmet (Soria) pone a prueba a los amantes del picante con un AOVE con toda la potencia del chile habanero y en un práctico formato con difusor. El lujo conquistará el paladar de los más disfrutones con las perlas de AOVE explosivas con oro aroma de carabinero de Desferas (Granada) o con las de bogavante de Cataliment (Alcantarilla, Murcia), deliciosamente marinas. Los amantes de esta esférica manera de comer deberán catar las de Diego Molina (Níjar, Almería), que elabora esferificaciones de chorizo, longaniza o morcilla, entre otras. Los que adoren los ibéricos están de enhorabuena, porque Pefrán aúna placer y salud con sus chorizos y salchichones ibéricos elaborados con quinoa real de cultivo ecológico.

[[H2:El «no queso» de anacardos]]

Los productos veganos, vegetarianos y sostenibles llevan años sorprendiendo a los consumidores con referencias nada vistas. Es el caso de Greenster, marca gallega que presenta en SG el primer untable de almendras fermentado como un queso, 100% natural y que, al tratarse de una fuente de fibra y proteínas, es una equilibrada alternativa vegana al queso cremoso. Los que busquen un plus de sabor podrán decantarse por «Esto no es un queso azul», un sustitutivo vegetal del queso azul elaborado con anacardo, agua, sal y fermentos veganos para crear un alimento tan sano como cremoso y rico. Hi Vegs! es una marca líder del sector de la alimentación saludable de Almàssera exhibe, entre otros productos, sus nuevos bocaditos con sabor a atún pero elaborados a base de proteína texturizada de guisante.

Hay más delicias libres de crueldad animal que debutan en SG: es el caso de las croquetas veganas de chorizo –sin chorizo, claro está, y con su bechamel a base de bebida vegetal– de Singular Bites (Madrid) o de Paltavo (Vélez-Málaga), que acaba de lanzar la primera mayonesa de aguacate sin huevo del mercado, con todo el sabor, pero ideal para veganos. Otra de las novedades que más prometen dar que hablar procede de la empresa Campomayor (Palas de Rei, Lugo), que presenta en el salón su marca Wovo, bebidas y postres cremosos elaborados a base de clara de huevo que saben muy parecidos a los tradicionales a base de leche. Happy Lab exhibe en SG My Frist Tea, una infusión deliciosa, con sabor a vainilla, totalmente natural y pensada para los más pequeños de la casa.

Aceitunas con sabor a mojito

Los amantes del picoteo estarán deseosos de catar las novedades que acoge SG en el sector del aperitivo. Las aceitunas y olivas de mesa traen productos tan exquisitos como los de Cazorla Agrosevilla, con una referencia muy curiosa: aceitunas hojiblanca con sabor a mojito, pero sin alcohol, y con todas las notas típicas del cóctel cubano. Iruela Olives (Barcelona) tienta con sus aceitunas manzanilla deshuesadas en deliciosa salsa de mojo picón canario, elaborada sin aditivos ni conservantes o colorantes. Aceitunas Cazorla, por su parte, trae desde Alicante aceitunas rellenas de boletus o de queso azul, perfectas para disfrutar.

Cualquier aperitivo se animará con las salsas y patés que ven la luz este año. Es el caso de Caviaroli, muy conocida en el sector gourmet por su caviar de aceite, y que presenta una singular salsa a base de olivas verdes encurtidas y chipotle elaborada junto a Albert Adrià para rendir un homenaje a la cocina mediterránea con un prisma innovador.