Sectores del PSOE-M creen que la actuación de Lobato rompe la confianza en el partido y le piden que dimita antes del Congreso Federal

El registro ante notario que ha realizado el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, de la conversación privada con la jefa de gabinete del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, es considerada como "una ruptura de confianza" por sectores importantes del PSOE-M que cuestionan incluso su liderazgo al frente de los socialistas madrileños.

Así se lo han indicado a EFE diversas fuentes del PSOE-M, que han mostrado su "estupefacción" al enterarse de que su secretario general registró en una notaría una conversación privada con Sánchez Acera, sin avisarle previamente.

Ante esta situación, varios cargos del PSOE-M consideran que se trata de un error que le va a costar el cargo de forma inmediata, antes del 41 Congreso Federal que empieza este viernes. Fuentes consultadas por Europa Press señalan que el paso de acudir a la notaría "no lo entiende nadie" y está socavando su imagen entre las bases del partido, hasta el punto de que ven muy probable que en las próximas horas pierda el apoyo de más de la mitad de la Ejecutiva autonómica.

Apuntan además que las últimas horas han sido críticas para Lobato y se están produciendo movimientos internos y llamadas entre cargos para forzar su salida. En este punto, las distintas fuentes consultadas admiten que la dirección del partido a nivel nacional también está jugando sus cartas para tumbarle.

Un dirigente de la federación de Madrid, menos crítico con Lobato, lamenta que este episodio sirva de excusa a Moncloa y Ferraz para intentar "cargárselo" y señala que están haciendo presión para reducir al máximo sus apoyos internos en la comunidad. La tormenta política se ha desatado después de que Lobato afirmase que desde Moncloa le enviaron un correo electrónico con los datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También admitió que acudió a una notaría para registrar una conversación con Sánchez Acera del pasado mes de marzo, cuando era la jefa de Gabinete de López, que en ese momento era director de Gabinete de Pedro Sánchez. Lobato ha defendido que acudió al notario para acreditar que la información de la que disponía, y que utilizó contra Ayuso en el debate parlamentario de la Asamblea de Madrid, provenía de los medios de comunicación y no de una filtración de la Fiscalía, en medio de una investigación judicial por revelación de secretos que afecta al propio fiscal general.

Sin embargo, desde el PSOE de Madrid consideran que ha dado la imagen de "vender a los suyos", toda vez que Sánchez Acera forma parte de la dirección del partido en Madrid como secretaria de Institucional y habla con ella de forma habitual para preparar las sesiones de control al Ejecutivo de Ayuso, según ha indicado él mismo. En este sentido indican que es el error más grave que ha cometido, ha metido la pata "hasta un punto que ya no se puede sacar" y dan por hecho que en las próximas horas habrá una dimisión en masa en la Ejecutiva autonómica que obligue a Lobato a apartarse. Los más críticos piensan que debe dimitir de inmediato porque no es posible que encabece la delegación de Madrid en el 41 Congreso Federal que comienza el viernes 29 de noviembre en Sevilla. En este sentido, indican que ha perdido la confianza de la mayoría del partido y no puede representar a los militantes en estas condiciones. Señalan además que tampoco tendrá la fuerza para poder situar a cargos de Madrid en la cúpula del partido a nivel federal --"nadie le va a querer escuchar", señalan--.

Según el diario ABC, la jefa de gabinete de López -que en ese momento era director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno-, envió al líder de los socialistas madrileños la información confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que investiga el Tribunal Supremo, para que la usara en la Asamblea de Madrid, aunque Lobato se negó.

Sin embargo, Lobato ha asegurado que esto no fue así y que registró ante notario la conversación para acreditar que la información "no llegaba de la Fiscalía, sino de los medios de comunicación".

Según ha explicado Lobato, acudió a la notaría porque cuando el Supremo abrió causa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos tenía "clarísimo" que iba a ser citado a declarar al ser la persona "que más habla de toda España sobre ese asunto".

Y precisamente, el Tribunal Supremo le ha citado este lunes para que declare como testigo el próximo viernes, día 29, por la filtración a los medios del pacto entre la Fiscalía y la pareja de Ayuso por fraude fiscal.

Después de esta citación, el equipo de comunicación de Lobato ha rechazado pronunciarse sobre ella y han señalado a los periodistas que no hará declaraciones sobre este asunto.

Dudas sobre el registro ante notario

"Ha roto la cadena de confianza, es inaceptable (...) Ha hecho que el Whastapp tenga que ser desterrado y ahora nos tendremos que mandar mensajes que se autodestruyan", ha señalado a EFE una fuente del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid que ve como "un cuento para no dormir" que haya decidido registrar ante notario una conversación privada sin la autorización de una de las partes.

Otra fuente también ve como algo "muy difícil de explicar" que "te vayas a una notaría" a registrar la conversación de la número tres de Moncloa: "Si lo ha hecho para proteger, ¿por qué lo hace sin avisar?", ha cuestionado.

"¿Para qué lo ha hecho? ¿Contra quién?", es la pregunta que se repite entre quienes en el PSOE de Madrid ya están moviendo hilos para solicitar una reunión de la Ejecutiva regional en la que Lobato dé explicaciones orgánicas, fuera de los medios de comunicación.

Una situación que "enturbia" el Congreso Federal de Sevilla

"Esta semana se tendría que estar hablando del partido y esto lo está enturbiando todo", reiteran diversas fuentes socialistas madrileñas que también se preguntan cómo va a llegar Lobato al Congreso Federal que celebra el PSOE el próximo fin de semana en Sevilla.

El cónclave de los socialista comienza el viernes 29, el mismo día que Lobato está citado en el Supremo como testigo y fuentes del PSOE-M se preguntan "con qué cara se va a presentar" en Sevilla.

Las dudas sobre la continuidad de Lobato al frente de la secretaría general del PSOE-M se han reactivado y ya hay movimientos para "exigir su dimisión", han remarcado varias fuentes a EFE mientras que otras, más contundentes, vaticinan que "ya está muerto".

Ese cuestionamiento viene, al menos, desde inicios de este 2024, con un sector crítico que cada día se ha ido ampliando, y algunos de cuyos miembros son concluyentes tras el registro ante notario de las conversaciones con Sánchez Acera: "Tiene al partido en Madrid peor que en los tiempos de Tomás Gómez", han asegurado a EFE.