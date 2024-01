Sen Senra: desde Vigo hasta el Wizink Center

Sen Senra, cuyo nombre real es Christian Senra (Vigo,1995), destaca como uno de los músicos gallegos más prometedores en la escena actual. Algunos lo sitúan en «música libre»; otros, más urbana. Sea como sea, sus temas han traspasado fronteras nacionales e internacionales y el próximo 26 de enero ofrecerá un prometedor concierto en el Wizink Center.

Se define como curioso e inquieto. Fue en el instituto cuando empezó a tener los primeros golpes de estímulos musicales. «A través de la guitarra comencé a curiosear. Fue mi punto de partida. También salía con gente vinculada a este mundo, interesada en el nivel experiencial y emocional que aporta», cuenta Sen a LA RAZÓN. Las ganas de explorar y el desarrollo de su creatividad dieron lugar a sus primeras composiciones, aunque es cierto que hubo un proceso de cambio desde trabajar con amigos hasta dedicarse a realizar temas firmados con su propio nombre.

A pesar de ser muy joven ha forjado una carrera que ha impactado a la industria con su distintivo enfoque de producción y canciones que rompen completamente con lo convencional. Este aspecto único ha captado la atención de artistas destacados, entre ellos C. Tangana y Julieta Venegas, quienes han colaborado con él. «Sensaciones», «Corazón cromado» y el último, «PO2054AZ», son los álbumes donde Senra confiesa haberlo dado todo como artista. Recuerda haber tocado en muchas salas y pequeños conciertos de tres personas, pero es la dureza del principio lo que lo preparó para todo lo que llegó después. «Era un baile general que tenía a los 17 años. Cuando me saqué el carnet me crucé España exponiendo mi arte de cara a la galería. Lo entendí como un ciclo natural y darme a conocer de manera progresiva. Fue duro y las facilidades eran otras, tenía que encargarme de muchas cosas. Pero siempre con la esperanza y la luz como guía», apunta. En sus palabras: «Las salas me curtieron muchísimo para la música en directo, de lo que soy muy fan. También me gusta ver a artistas que admiro y asombrarme aún más escuchándolos delante de mí. Hay un trabajo detrás y entrenamiento previo, cuidando el directo, que es lo más incomparable». Y reconociendo la presencia necesaria en redes sociales, Sen Senra sigue confiando en el boca a boca que se daba en esas salas, pues cuando alguien es bueno, la gente quiere verlo y sentirlo en directo. «Después de la distancia impuesta tras la pandemia, el estar presente en la energía que genera un live tiene un valor añadido».

Lanzó su primer debut musical, «Permanent Vacation», en 2015. Este álbum, compuesto por canciones en inglés con la intención de explorar mercados internacionales, lo llevó a ganar reconocimiento en la escena independiente y en diversos medios españoles. A pesar de grabar todos los instrumentos por sí mismo para reducir costos, logró destacar en la industria. Por ello, en 2017, el músico gallego presentó su segundo álbum, «The Art of Self-Pressure», centrado en su reinterpretación de géneros como R&B e hip-hop. Sin embargo, tras este lanzamiento, Senra reconsideró la elección de cantar en inglés, reconociendo que algunas de las emociones que deseaba transmitir podrían perderse en la traducción, marcando un cambio en su enfoque creativo.

«No sé definir mi estilo, pero mis curiosidades nacen de bandas psicodélicas, noise, o rock puro, que caminan conmigo junto a nuevas formas de hacer música moderna. Hago un mix de lo que me gusta y empiezo a elaborar». La libertad a través de la experimentación, pero pasando el filtro de lo que él considera «que mola»: «Siempre fui muy libre y desde pequeño no me cuestiono etiquetas en mis composiciones». Del mismo modo, juega con sentimientos propios y con emociones interesantes de destripar, aunque no nazcan de sus experiencias propias: «Reflejo mucho mi realidad, pero tengo el plus de cantar para compartir otras vivencias ajenas».

Respeto al público y al directo

Se muestra muy agradecido con respeto del público en todos sus shows, algo que ha percibido en cualquier rincón de España y también en Latinoamérica: «La sensación de estar presente y entrar en todas las emociones de las canciones es un viaje tremendo. Es una conexión muy importante la que ocurre en el feedback que tengo con el público».

Próximamente, para el 26 de enero, espera un «día memorable e inolvidable por todo el trabajo de años atrás». Sen Senra quiere ofrecer el diamante que trata de pulir al máximo, su trabajo y dedicación a la música, acompañado de muchos estímulos y «aunque suene a tópico, ese día va a ser un antes y un después para quienes estemos», indica. «No estoy nervioso y me apetece. Lo preparo todo mucho desde el corazón y estamos para disfrutarlo».

Su pueblo, sus colegas de toda la vida, su familia y su hermana son su mayor inspiración. Los de siempre siguen siendo su mayor refugio: «Ahora, más que nunca, entre el ruido y el caos de la vida, mis raíces siguen siendo mi mayor soporte». De sus artistas favoritos, tantos como variados, destaca Black Sabbath o Golpes Bajos. «Mis listas son un mix muy random»; Y «No quiero ser un cantante» es su canción. La escucharemos en su esperado Wizink.