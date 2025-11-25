Los Spain Travel Awards reconocen la excelencia en el turismo y la hotelería de España

Los Spain Travel Awards nacen con el objetivo de reconocer y celebrar la excelencia en la industria del turismo de España, en un momento clave para el sector, convirtiéndose así en un sello de calidad y distinción del turismo nacional.

La creación de los Spain Travel Awards responde a la necesidad de poner en valor el sector turístico español y premiar la innovación de empresas, destinos y profesionales que destacan por su esfuerzo y dedicación. Detrás de esta iniciativa se encuentran Raúl Gómez y Rubén Gómez, referentes en comunicación, organización de eventos y relaciones públicas con más de 25 años de experiencia.

La primera edición de los premios se celebrará en Madrid el 1 de diciembre de 2025 en el emblemático Teatro Albéniz del hotel UMUSIC, en una gala que cuenta con el apoyo del Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid.

El evento reunirá a las personalidades más destacadas del mundo de los viajes y la hotelería del país junto a un jurado especializado, compuesto por expertos en medios de comunicación y grandes profesionales del ámbito turístico.

En esta primera gala, se premiarán las categorías clave del sector, que abarcan todos los aspectos de la experiencia turística en España, desde los alojamientos de lujo hasta las iniciativas más innovadoras y sostenibles.