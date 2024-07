Guillermo Bárcenas, cantante de Taburete: "No teníamos pensado dedicarnos a la música"

Desde 2015, Taburete, la banda liderada por Guillermo Bárcenas, comenzó su andadura musical. El cantante, acompañado de Antón Carreño, destacaron en la escena artística española y a día de hoy ya se sienten una banda consolidada, aunque con mucho futuro por delante. Cerca de lanzar un nuevo disco, el grupo continúa con su gira por todo el territorio nacional y cruzará el charco a finales de año llegando hasta México y Chile. Guillermo ha hablado con LA RAZÓN sobre la situación actual de Taburete.

Taburete, Sofía Ellar y Paula Vázquez protagonizan este jueves el concierto solidario del Magdalena en Vivo MOURO PRODUCCIONES Europa Press

Lo primero de todo, ¿cómo estáis?

Estamos en un momento muy bueno, en un año más tranquilo porque hacemos menos conciertos que el año pasado, cuando empezamos la gira de “Matadero 5” y ya estamos ultimando. A la vez, en el mes de junio grabamos el sexto disco, y tenemos muchas ganas de sacar las canciones. Siguen saliendo canciones, siguen llenándose los conciertos y estamos muy felices.

¿Cómo es vuestro proceso creativo a la hora de componer las canciones?

El proceso de composición ha ido cambiando. Al principio lo hacía todo yo, pero poco a poco y con el tiempo Antón también, especialmente a partir de «Madame Ayahuasca». En el caso de este último disco, que es el que más canciones tiene con un total de 14, hay tres de Antón. En cuanto a la composición, lo hago de una manera muy clásica: me gusta solo, de noche, cuando estoy inspirado y siento que tengo algo que contar. En el último disco, por ejemplo, me fui a México y compuse con unos chicos mexicanos, «Tribu», los mismos que nos han producido el disco. Me gusta componer solo pero hacerlo con otras personas enriquece, aprendes mucho y te ayuda a conocer otros campos y estilos en la industria de la música.

Y en este proceso creativo del que venimos hablando, ¿de dónde vienen las letras de tus canciones?

No es tanto que te ocurran cosas sino que sientas cosas. Muchas de mis canciones no son historias conun principio y un final; son ideas que me vienen, frases que cuando las escribes parecen no tener sentido pero después lo entiendes, es todo un poco abstracto en ese sentido. No se trata de que ocurra una anécdota y la escriba. Sin embargo, antes sí era algo que hacía, sin ir más lejos en este disco hay una canción que se llama «12 monos», que habla de toda la gira que hicimos el año pasado en Latinoamérica y sí es una especie de diario. Pero por lo general fluyo y me dejo llevar, me guio por sensaciones y por el momento.

Llegados a este punto, después de cinco discos y a punto de sacar otro, ¿qué aprendizaje te llevas de cada uno de ellos?

La evolución ha sido increíble. Nosotros cuando llegamos a la industria de la música, grabando «Tres tequilas» allá por 2015 estábamos súper verdes, tardamos mucho en grabar el disco, parte de lo grabado lo hicieron otros músicos profesionales porque nosotros no teníamos suficiente nivel... Ahora no tiene nada que ver, es un trabajo de banda con todo lo que conlleva, la preproducción y un proceso mucho más rápido pero más auténtico. Antes todo era más complicado pero porque no teníamos pensado dedicarnos a la música; nos llegó así y tuvimos que ponernos las pilas rápidamente.

Si tuvieras que decir una meta por cumplir para Taburete, ¿cuál sería?

Hay muchas. Por decir una, nos encantaría que lo que ha pasado aquí en España ocurra en Latinoamérica, es nuestro gran objetivo. Estamos creciendo, sobre todo en México y Chile, y querríamos hacer grandes giras en el continente, es un sueño por cumplir.

¿Cómo es la acogida del público fuera de nuestras fronteras?

En Colombia, México y Chile estuvimos el año pasado y la acogida fue realmente buena. Recuerdo que en Chile fuimos a una sala de 1.500 personas y las entradas se agotaron a los cinco minutos de sacarlas a la venta. Por otro lado, este año iremos a México y tocaremos en el Metropolitan, que es un lugar emblemático, todo un sueño para nosotros. Vamos poco a poco, sin parar de trabajar. Al ser una compañía independiente y llevarla nosotros, no tenemos grandes inversiones que nos permitan pegar un pelotazo rápido. Nos gusta también disfrutar del camino.

Ahora que están tanto de moda los festivales y que tan demandados son, sobre todo en verano, ¿cómo es vuestra experiencia en los mismos?

Nos gustan mucho, aunque este año no tenemos festivales y nos hemos centrado en hacer la gira en solitario. No obstante, participamos en algún ciclo, como el caso de Starlite, donde hemos batido récord tocando ocho años seguidos. Hay sitios que en verano no podemos faltar y son una tradición, Starlite es uno de ellos.

Como madrileño y buen conocedor de este público ¿cómo describirías al público de la capital?

Yo creo que es el mejor público. No sé si lo digo porque somos de Madrid, pero sin duda lo pensamos. Un concierto en Madrid es diferente a cualquier otro, se espera y se le tienen unas ganas muy especiales. También es cierto que es donde hemos conseguido meter a más gente, desde que empezamos e hicimos las Rivieras o los Wizinks, siempre ha sido un éxito y un verdadero placer. El último que hicimos en el parque Tierno Galván fue de los mejores de nuestra carrera, nunca lo olvidaremos.

¿El Wizink es el gran reto de un artista?

Sí, el Wizink siempre es la gran apuesta. Recuerdo cuando lo llenamos por primera vez en 2017, fue el mejor día de nuestras vidas. Pero ahora ha llegado el Bernabéu, no estamos en ese nivel todavía (risas).

Pero me gustaría mencionar el concierto del año pasado en Madrid, que fue muy importante y especial porque, tras haber superado el «boom» de Taburete y tantos años después, conseguimos llenarlo. Nos demostró que pese a no estar tan de moda somos un grupo consolidado.

Para terminar, ¿qué plan organizarías si viene un o una colega a visitarte a tu ciudad, Madrid?

Le diría que tiene que tomarse un vino en Bocanada Wine (C/ de León, 5); comer en Tres Por Cuatro (C/ Montesa,9), un lugar genial de precio y con muy buen nivel. Después, cualquier terraza a disfrutar del ambiente que tiene la ciudad. Y como no, acabar en un clásico donde hemos ido mucho, el Toni 2 Piano Bar (C/del Almirante, 9), muy divertido.