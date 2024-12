El timo de los auriculares que recorre las calles de Madrid

Las estafas y los timos callejeros están a la orden del día, pero aumentan con la llegada de la Navidad. La estafa que en estas fechas recorre las calles de Madrid ya la sufrieron otras ciudades en meses anteriores.

Se trata del timo de los auriculares y ya son varias las personas que lo han denunciado en redes sociales.

El engaño comienza cuando un hombre, con buena apariencia y bien vestido, se acerca a su víctima y le pregunta si tiene un momento y le puede ayudar. A partir de ahí comienza a contar siempre la misma historia mientras pone en las manos del posible estafado una caja con unos auriculares inalámbricos.

Auriculares gratis

El estafador explica que la empresa donde trabaja ha quebrado, que no paga a los empleados y que están regalando los productos que tienen en stock. Poco a poco el hombre va convenciendo a su víctima para que le dé algo de dinero, puede ser en metálico y a través de Bizum, a cambio de los auriculares que, teóricamente, cuestan unos 130 euros.

Varios de los timados han explicado que tras pagar una cantidad de entre 20 y 40 euros se dieron cuenta de que era una estafa porque los auriculares eran de mala calidad y no servían para nada.

Es el caso de la usuario de TikTok Byreichels que explica en un vídeo en esta red social que el timador consiguió estafarla 40 al contarle su lacrimógena historia a la añadió el elemento de la Navidad y el roscón para sus hijos.

"Si es os acercan con eso, os vais" alerta a otras posibles víctimas. "Los auriculares los he tirado a la basura", ha asegurado.

Numerosas víctimas

El vídeo ha recibido cientos de comentarios de otras víctimas del timo de los auriculares: "A nosotros (mi novio y yo) nos pasó en Alcalá de Henares. Mi novio cayó y cuando estaba a punto de pagarle empecé a gritar: “vete de aquí estafador, no te da vergüenza engañar así a la gente…”, "Conmigo lo intentarooooooon me querían dejar los iPods por 20", "A mí me paró el mismo tío por San Blas/Canillejas. Unos Airpods me puso en la mano, diciéndome que su empresa no le pagaba, que los vendían en tienda, eran originales y se tenia que buscar la vida", "En Nuevos Ministerios calle Orense estaban ayer y para abordarme me dijo a ver si era de Madrid, cuando le dije que no me dijo que estaban haciendo liquidación de stock y me los puso en la mano", son algunos de los comentarios.

Este timador se mueve por diferentes barrios de Madrid y ha sido detectado en Moncloa, Gran Vía, Callao, Nuevos Ministerios y el barrio de Salamanca, entre otros. Sin embargo, parece que el engaño está extendido por toda España y son varios los estafadores que usan el mismo truco para conseguir dinero de sus víctimas.