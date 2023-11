Tontos en la Puerta del Sol

Los ciudadanos son de todo menos tontos. Los que planifican las ciudades son muchas veces muy, muy tontos. La Puerta del Sol es la plaza más importante de España y venir a Madrid y no visitarla es como dejarse el Museo del Prado o el Bernabéu. Cada x años a los que mandan se les mete en la cabeza que hay que remodelar la plaza. Este caminante recuerda al menos tres cambios importantes en el kilómetro cero, casi siempre con polémica. Al alcalde Barranco le montaron una gorda con unas farolas, que parecían unos supositorios, y que tuvo que cambiar sobre la marcha por algo más clásico.

El Ayuntamiento de Madrid ha hecho caso otra vez a los expertos. Y los tontos han dicho que ¡viva el hormigón! ¡abajo los árboles y las sombras! En verano que se joroben, o peor, los ciudadanos. Total los panificadores, los listos, están todo el día en la oficina con aire acondicionado para que quieren sombras.

Estos modernos son como los técnicos de la Educación española que llevan años cambiando la terminología y a los programas de estudios les llaman ahora ‘curriculas’. El problema es que el cambio de nombre no vale para nada cuando son los grandes culpables de la ignorancia que existe en España en los últimos 25 años.

No sólo han hecho el imbécil cambiando el nombre como los de la Puerta del Sol quitando las sombras. Han llevado a los chavales y chavalas a la ignorancia y a los padres, que no entendemos nada, a la desesperación. El alcalde, que es sensible a los calores, y sobre todo al sentido común, ha anunciado que van a poner toldos o lo que sea para que la plaza no sea un horno. ¡Viva la sombra¡ ¡Abajo los tontos!