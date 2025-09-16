Tres accidentes complican el tráfico en Madrid: la A-6 suma 8 km de retenciones

Una mañana muy complica en Madrid. Tres accidentes de tráfico dificultan la entrada a la capital madrileña a primera hora de la mañana de este martes. El primero, en la A-2 en el entorno de Alcalá de Henares, genera 2 kilómetros de retenciones. Otro en la A-42 en el entorno de Parla está provocando el corte del carril izquierdo y genera hasta 4 kilómetros de tráfico intenso. Y el más importante, en el carril Bus-VAO de la A-6, a la altura de Aravaca, está dificultando sobremanera el acceso a la capital provocando hasta el momento 8 kilómetros de retención.

Especial precaución deben tener los conductores en la carretera M-40 ya que se están produciendo retenciones a la altura del Barrio de la Fortuna en ambas direcciones.

El tráfico en el resto de carreteras madrileñas se complica prácticamente en todas las entradas a la capital madrileña: En la A-1, a la altura de San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Las Tablas; en la A-4 en el entorno de Butarque pero en ambas direcciones y en la A-5 a su paso por Arroyomolinos, Navalcarnero y Alcorcón.