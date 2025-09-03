Vuelven las carreras al Hipódromo de la Zarzuela, con nuevas ofertas gastro y más actividades familiares

Las carreras de caballos volverán al Hipódromo de La Zarzuela volverán a partir de este miércoles con el inicio de la nueva Temporada de Otoño, que se prolongará hasta el 30 de noviembre.

En un comunicado, el recinto ha señalado que la temporada contará además con dos citas especiales de Navidad, y los Family Day previstos para el 23 y el 28 de diciembre. La vuelta de la competición llegará así acompañada de un completo programa de ocio en el que el deporte se combina con gastronomía y actividades familiares.

La primera cita deportiva será el día 3 con seis carreras programadas a partir de las 19.20 horas. El jueves 11, la emoción continuará también en horario vespertino y nocturno, con seis pruebas que se disputarán desde las 19 horas y con el recinto abierto hasta las dos de la madrugada.

Una semana después, el jueves 18, se celebrarán tres carreras a partir de las 20 horas. Los domingos 14 y 28 las carreras se adelantarán a la mañana con seis pruebas desde las 11.30 horas, mientras que el domingo 21 de septiembre serán siete las carreras previstas en el mismo horario.

A partir de octubre y hasta finales de noviembre, las carreras volverán a su calendario habitual de domingo por la mañana, con apertura del recinto a las 10.30 horas y primera prueba a las 11.30 horas.

Durante estos meses se disputarán algunos de los Grandes Premios más esperados del turf español, entre ellos el Ricardo Ruíz Benítez de Lugo, el Campeonato Internacional y el Gran Premio Villamejor en septiembre, el Gran Premio de La Hispanidad en octubre y el tradicional Día de los Campeones, que incluirá las pruebas Rubán y Memorial Duque de Toledo.

También destacan el Gran Criterium, el Gran Premio 84º Aniversario del Hipódromo, el Gran Premio Román Martín y el Gran Premio Antonio Blasco, que pondrá el broche de oro a la temporada el 23 de noviembre.

Restauración y actividades infantiles

Más allá de la competición, el Hipódromo refuerza su condición de espacio de ocio familiar. Los visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica en los food trucks instalados en los jardines norte y sur, además de las tapas de Life Gourmet.

Para los más pequeños, el Club Ponyturf pondrá a su disposición un espacio de más de 3.000 metros cuadrados con castillos hinchables temáticos y paseos en poni, donde podrán aprender a respetar y cuidar a los animales mientras se divierten. La entrada general al recinto será gratuita para los menores de 14 años acompañados por un adulto.

El público también tendrá la oportunidad de conocer a fondo el mundo de las carreras a través de las visitas guiadas Hipotour, elegidas como Best Traveler Choice en Tripadvisor, que permiten descubrir el paddock, aprender a interpretar el programa de carreras y recibir consejos sobre apuestas.

Durante las jornadas, además, será posible visitar el Museo Eduardo Torroja, situado bajo la Tribuna Norte, con un recorrido por la historia del recinto y de las carreras en España. Para quienes busquen un plan más exclusivo, la Terraza Premium ofrecerá la posibilidad de disfrutar de las pruebas desde un palco privilegiado frente a la meta.

El acceso al Hipódromo será más accesible con las 2.000 plazas de aparcamientos gratuitas disponibles y al servicio de autobuses lanzadera desde Moncloa, que funcionará durante los domingos desde las 10.30 horas y hasta el final de la última carrera.

Para aquellos que prefieran seguir la competición desde casa podrán hacerlo a través de 'Movistar+', el Hipódromo ha recordado que será posible con la retransmisión del programa 'Las Carreras' en sus canales deportivos y en '#Vamos'.