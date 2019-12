Una dieta de plásticos

Muchas personas se han propuesto desterrar el plástico de sus vidas. Resulta sencillo y obvio ir a hacer la compra provistos de una bolsa de tela o reutilizable, pero a la hora de trazar una estrategia que afecte a todas las parcelas de la vida cotidiana necesitamos ayuda. La aplicación My Little Plastic Footprint -que todavía no está en español- plantea esta lucha como una dieta y vamos consiguiendo objetivos en distintas áreas como la cocina, el baño, los viajes, el ocio, el jardín, etc. Nos va mostrando las alternativas al uso del plástico en cada caso. El diseño es atractivo y actual, con dibujos desenfadados. Va guardando nuestros progresos hasta que nuestro Índice de Masa Plástica -una analogía con el Índice de Masa Corporal- llega a cero. Los restos contra uno mismo siempre funcionan para conseguir objetivos y metas. Comprobaremos hasta qué punto un material no biodegradable cuyos restos pueblan los océanos está instalado en nuestras vidas.

