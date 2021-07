Vitamina y cafeína

Cafeína, quemagrasas fashion

Un estudio publicado en 2016 por el «European Journal of Clinical Nutrition» demostró que las personas que consumían más café o bebidas con cafeína perdían peso más fácilmente. Por supuesto, nadie en su sano juicio debe aplicar el suplemento de cafeína como método para acabar con el sobrepeso, pero no cabe duda de que la cafeína es un buen suplemento quemagrasas. De hecho, las cápsulas de cafeína se han convertido en una moda por su eficacia para movilizar la grasa acumulada y reponer el glucógeno muscular. Se recomienda para quienes realizan ejercicios de baja intensidad, no para deportistas de alto rendimiento.

Claves de la escritura terapéutica.

Ahora que la temporada de vacaciones invita a realizar actividades alejadas de nuestro perfil profesional, puede ser buen momento de practicar la escritura terapéutica, para «soltar» todo lo que llevamos dentro. Nada de autocensura ni temas tabú. De paso, servirá para conectarnos con nuestro yo interno, transgrediendo formas y convenciones. Cada uno de nosotros tiene una forma de ser creativo, y escribiendo podemos descubrir la nuestra. Cuando estemos a punto de regresar, remitiremos el texto a nuestra dirección privada para que nos llegue una carta justo cuando abrimos la puerta de casa.

La importancia de la Vitamina K.

Es fundamental para la formación de huesos y músculos y para la coagulación normal de la sangre. Se encuentra en el brócoli, la col rizada y las espinacas; y también en la carne roja y la bebida de soja. Quienes hayan reducido el consumo de carne pueden mezclar espinacas con pimientos frescos y nueces; añadiendo soja líquida.